Un „OZN” în formă de meduză, surprins plutind în apropierea unei baze militare americane. O femeie l-a filmat. VIDEO

Ea a povestit că imaginile pe care le-a postat joi,11 noiembrie, au fost filmate în jurul orei 22:13, pe 15 iunie, în timp ce cerul Alaskăi era încă luminos.

Sara Jane Osborn fotografia un curcubeu în Anchorage, Alaska, când a observat o formă întunecată care se ridica deasupra copacilor aflați la distanță, potrivit Daily Mail .

Ea spune că obiectul se afla în apropierea bazei militare Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER), unde sunt staționate avioane de luptă F-22 Raptor și care găzduiește operațiuni de apărare aeriană și supraveghere.

Inițial, Osborn a crezut că obiectul ar putea fi o insectă aflată în fața camerei foto.

„M-am enervat, pentru că mi-am spus: «Oare e un țânțar?»”, a povestit ea pentru Daily Mail.

Însă, când și-a ridicat privirea dincolo de ecranul telefonului, și-a dat seama că forma era mult mai mare decât crezuse inițial. Și-a alertat soțul, Pete, care se afla alături de ea, apoi a început să fotografieze și să filmeze obiectul.

Potrivit femeii, acesta părea să aibă mai multe prelungiri care atârnau, se mișcau independent în timp ce obiectul plutea și se rotea ușor dintr-o parte în alta. Ea estimează că obiectul a rămas vizibil aproximativ trei minute, înainte de a dispărea aproape la fel de brusc cum apăruse.

„A dispărut aproape la fel de repede cum a apărut”, a declarat aceasta.

Cei doi au fost nedumeriți și de dimensiunea aparentă a obiectului, mai ales după ce au observat în apropiere un avion de mici dimensiuni, care părea minuscul în comparație cu acesta.

Ulterior, au căutat în zonă, dar susțin că nu au găsit niciun zmeu, nicio persoană care să controleze unul și nici o altă explicație evidentă pentru ceea ce văzuseră.

„Doar Dumnezeu și guvernul știu ce era acel obiect”, a adăugat Osborn.