Un „OZN” în formă de meduză, surprins plutind în apropierea unei baze militare americane. O femeie l-a filmat. VIDEO

Un obiect misterios, cu aspect de meduză, a fost filmat plutind pe cer în apropierea unei baze militare americane din Alaska. O martoră susține că acesta a dispărut după aproximativ trei minute, fără o explicație clară.
Ea spune că obiectul se afla în apropierea bazei militare Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER), unde sunt staționate avioane de luptă F-22 Raptor și care găzduiește operațiuni de apărare aeriană și supraveghere.
Inițial, Osborn a crezut că obiectul ar putea fi o insectă aflată în fața camerei foto.
„M-am enervat, pentru că mi-am spus: «Oare e un țânțar?»”, a povestit ea pentru Daily Mail.
Însă, când și-a ridicat privirea dincolo de ecranul telefonului, și-a dat seama că forma era mult mai mare decât crezuse inițial. Și-a alertat soțul, Pete, care se afla alături de ea, apoi a început să fotografieze și să filmeze obiectul.
Potrivit femeii, acesta părea să aibă mai multe prelungiri care atârnau, se mișcau independent în timp ce obiectul plutea și se rotea ușor dintr-o parte în alta. Ea estimează că obiectul a rămas vizibil aproximativ trei minute, înainte de a dispărea aproape la fel de brusc cum apăruse.
„A dispărut aproape la fel de repede cum a apărut”, a declarat aceasta.
Cei doi au fost nedumeriți și de dimensiunea aparentă a obiectului, mai ales după ce au observat în apropiere un avion de mici dimensiuni, care părea minuscul în comparație cu acesta.
Ulterior, au căutat în zonă, dar susțin că nu au găsit niciun zmeu, nicio persoană care să controleze unul și nici o altă explicație evidentă pentru ceea ce văzuseră.
„Doar Dumnezeu și guvernul știu ce era acel obiect”, a adăugat Osborn.
„OZN-ul meduză” a mai fost văzut în 1989, în Marea Britanie
Incidentul vine după ce, în 1989, locuitori din comitatele Wiltshire și Gloucestershire, din Marea Britanie, au fost convinși că au văzut tot un OZN în formă de meduză.
Potrivit unui articol publicat pe prima pagină a ziarului Swindon Star, obiectul a fost observat inițial de șoferi care circulau pe drumul A46, în apropiere de Stroud, în jurul orei 21:00, vineri, 10 februarie.
Martorii au descris obiectul ca fiind „mai mare decât un elicopter și cu mai multe lumini decât un avion” și au susținut că se deplasa cu viteze incredibile. Nu au fost realizate fotografii sau înregistrări video ale presupusului OZN, astfel că publicația a ilustrat articolul cu o reprezentare grafică a obiectului.
Anul acesta, Pentagonul a declasificat mai multe serii de documente despre „OZN-uri”
Mai multe dintre documentele desecretizate despre „OZN” în 2026 detaliază întâlniri raportate de martori, precum și dovezi ale acestora. Odată cu publicarea documentelor, publicul a aflat ce anume a documentat guvernul în legătură cu aparițiile inexplicabile.
Potrivit Pentagonului, „martorii au raportat că au observat fenomene anormale neidentificate (UAP) efectuând manevre, pierzându-se din vedere, dispărând sau explodând".
De asemenea, Trump a scris pe rețelele sociale că secretarul Apărării, Pete Hegseth, și alți șefi de agenții ar trebui „să înceapă procesul de identificare și publicare a documentelor guvernamentale legate de viața extraterestră, fenomene aeriene neidentificate (UAP), obiecte zburătoare neidentificate (UFO) și orice alte informații conexe acestor chestiuni extrem de complexe, dar extrem de interesante și importante”.
Pentagonul desecretizează noi documente despre OZN-uri. Apar peste 200 de observații neexplicate în spațiul aerian american
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