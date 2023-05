Un tânăr a murit pe loc după ce a intrat cu viteză într-un autobuz, în Sibiu. „Luase motorul foc”

Avea viteză și n-ar fi purtat centura de siguranță, spun martorii. Impactul puternic l-a ucis pe loc.

Accidentul s-a petrecut cu câteva secunde înainte să se închidă ușile, iar impactul a zguduit autobuzul în care se mai aflau doar șoferul și o pasageră.

Eduard Teodorescu, șoferul autobuzului: „Când m-am dat jos, era deja în mine, în spatele meu. Viteză nu știu, nu a avut nici centură de siguranță. M-am dus să trag de ușa lui, când am văzut că e plin de sânge, era cu capul pe spate și nu s-a deschis ușa. Era inconștient, da. Luase motorul foc, era o flacără mare pe motor și am luat repede stingătorul și am stins.”

În timp se şoferul autobuzului încerca să-l salveze pe tânărul de 24 de ani, pasagera a sunat la 112.

Pasageră din autobuz: Eu tot am sperat că nu o să moară.

Reporter:A avut viteză?

Pasageră din autobuz: Da, a avut foarte multă viteză, nu înțeleg ce a fost în capul lui.

Deși nu există o alveolă pentru stația de autobuz, locul este semnalizat.

Comisar șef Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu: „Polițiștii biroului rutier Sibiu efectuează cercetări pentru a stabili cu certitudine cauza și condițiile în care s-a produs accidentul rutier, fiind deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.”

Cu puțin timp înainte să se petreacă acest eveniment rutier, un alt șofer, de 72 de ani, și-a pierdut viața după ce pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat în afara drumului, într-un sat din județul Sibiu.

Sursa: StirilePROTV Etichete: Dată publicare: 15-05-2023 07:26