Un soldat ucrainean care și-a pierdut ambele picioare pe front a devenit superstar de balet | FOTO

Oleksandr Budko, fost grafician și barman, a fost aruncat în aer într-un tranșeu lângă Izium, în nord-estul Ucrainei, în august anul trecut (2022), la trei luni după ce s-a înrolat pentru a lupta pentru patria sa împotriva armatei lui Vladimir Putin. În urma acestui episod, soldatul și-a pierdut ambele picioare.

„Stând întins pe burtă, nici măcar nu am auzit șuieratul obuzului. Tot ce am simțit a fost durerea infernală, un miros sufocant și pământ în nas”, a spus el.

Chirurgii au crezut că îi pot salva unul dintre picioare, dar în trei zile ambele picioare ale lui Budko au fost amputate sub genunchi.

Dar el a devenit un model pentru alți soldați care doresc să depășească traumatismul provocat de rănile lor.

Un videoclip de pe rețelele de socializare îl arată îmbrăcat într-o cămașă în stil militar conducând dansul într-un balet scris despre război.

