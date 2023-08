Mărturia unui soldat ucrainean rănit, care a fost salvat în ultima clipă din calea inamicilor: "Era pur și simplu o loterie"

Polonia a trimis, până acum, peste 1.000 de soldați la granița sa estică din cauza amenințării grupului de mercenari Wagner și promite să-și suplimenteze trupele.

Între timp, apar imagini dramatice, suprinse din drone, de pe frontul ucrainean, unde se dau în continuare lupte grele.

I-au trimis apă și medicamente cu drona

Rănit la piept și la picior, Serghei, un soldat ucrainean, a fost reperat de o dronă, în timp ce era întins într-un șanț. De obicei, în astfel de cratere mai zac doar trupurile fără viață ale celor căzuți în lupte, au declarat comandanții ucraineni pentru reporterii CNN.

Dar, de această dată, s-au bucurat să vadă că luptătorul lor era încă în viață.

Serghei, soldat ucrainean: "Voiam să lupt pentru viața mea și am zăcut întins acolo sub soarele arzător. Dar mi-am dat seama că sunt prea aproape de ruși și atunci am început să mă uit puțin altfel la arma mea".

Operatorii dronei au atașat de dispozitiv apă și medicamente și le-au trimis la soldatul rănit.

Drona a lăsat ajutoarele vitale în apropiere de Serghei. Dar el habar nu avea dacă e o dronă din armata lui sau a rușilor.

Serghei, soldat ucrainean: "În tot acest timp în care mă târam, drona zbura deasupra mea. Nu aveam de unde să știu dacă mi-e prietenă sau dușman, era pur și simplu o loterie".

Soldatul a rezistat două zile până când colegii lui au reușit să ajungă la el și să-l ia de acolo.

"Eugene", pilot de drone: "Fiecare viață este importantă pentru noi. Nu aș putea trăi cu mine dacă aș ști că am lăsat pe cineva în urmă, pe câmp".

Ucrainenii au salvat un comandant rus

Dar nici inamicii nu sunt lăsați în urmă, în agonie. Este și cazul unui comandant rus, găsit la doar câțiva kilometri distanță de locul unde zăcea Serghei.

Părăsit de camarazii săi, care-l credeau mort, a fost recuperat de ucraineni, care i-au acordat îngrijiri medicale și l-au reținut drept prizonier de război. Între timp, la el în țară, comandantul a fost decorat post-mortem, potrivit știrilor din presa rusă.

Ofițer ucrainean: "Când l-am găsit, i-am spus: «Dacă încerci să faci ceva, vei muri». Și ne-a cerut să-l împușcăm. I-am oferit șansa să o facă singur, dar el a spus că nu poate. Este un dușman și aș fi vrut să nu-l salvez. Dar ordinele sunt ordine și au băieți de-ai noștri prizonieri așa că-l vom putea da într-un schimb de prizonieri".

Ofițer ucrainean: "Ca om, am fost șocat că (rușii) l-au lăsat în urmă. Dar, ca soldat, îmi cunosc bine dușmanul și știu că nu este o practică neobișnuită pentru ei".

Între timp, la Kremlin, în cadrul unei ceremonii organizate cu mare fast, Putin i-a decorat pe eroii de pe front și le-a înmânat medalii văduvelor celor uciși în luptă. Iar la final cu toții au închinat câte un pahar cu șampanie.

Dată publicare: 03-08-2023 07:57