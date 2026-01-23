Accidentul a avut loc pe bulevardul Petrolului din municipiul Ploieşti, acolo intervenind pompierii Detaşamentului 2 Ploieşti cu o autospecială de stingere, o descarcerare şi un echipaj de prim ajutor SMURD.

Echipajele au găsit un autoturism în care se afla doar şoferul. Maşina a derapat, a izbit un stâlp de electricitate care s-a prăbuşit peste autovehicul, strivindu-l complet.

Şoferul era conştient, însă blocat în autovehicul. Acesta a fost scos de salvatori şi acuză dureri de spate şi de picioare.

La ora transmiterii acestei ştiri se aşteaptă sosirea unei echipe de intervenţie de la compania de electricitate, care să repare avariile produse la reţeaua de alimentare cu energie electrică în urma accidentului.



