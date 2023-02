Un sfert dintre blocurile și hotelurile din Năvodari nu respectă legea. Ce reclamă inspectorii de stat în construcții

Potrivit acestora, blocurile de locuințe au mai multe etaje decât prevedea autorizația, iar finisajele nu sunt conforme. Surprinzător este că unele imobile au deja locatari și au primit girul autorităților locale. Acum, zeci de șantiere au fost oprite. În plus, primarul și arhitectul șef din Năvodari au fost sancționați.

Inspectorii în construcții au verificat hoteluri, blocuri de apartamente și aparthoteluri în zona Năvodari

Unul dintre blocurile verificate de inspectorii de la București are patru etaje, iar vederea este frontală la malul mării. Acum, prefectura cere instanței să desființeze autorizația de construcție.

Yvette Mîrza: „Blocul din spatele meu din zona Năvodari a fost finalizat, iar apartamentele au fost deja vândute. Chiar și așa, dezvoltatorul imobiliar a fost chemat în instanță de către Prefectura Județului Constanța, alături de primarul orașului Năvodari, pentru anularea actului administrativ”.

Dezvoltatorul a acceptat să-și spună punctul de vedere, dar fără să îi menționăm numele. Nu este primul bloc construit de acesta la Năvodari. Tot în zona plajei are un alt teren.

Dezvoltator imobiliar: „Ei acuză, să zic așa, că au fost eliberate niște documente, certificate de urbanism și autorizații de construire fără respectarea anumitor prevederi legale. Mi s-a eliberat autorizația de construire, am respectat autorizația de construire cum a fost eliberată. ISC a fost de acord cu recepția mea finală. Eu nu mai știu acum cine are dreptate. Instanța trebuie să stabilească cine are dreptate sau nu”.

Și acesta este doar un exemplu. 194 de construcții mai mari de trei etaje au fost verificate de inspectorii în construcții din București, la solicitarea directă a Corpului de Control al Premierului. Revoltător este că nu a existat șantier pe care să nu se aplice cel puțin o sancțiune, iar de aici nu se poate să nu te întrebi de ce autoritățile locale au eliberat documentele și cum de nu știau ce se întâmplă.

Inspectorii în construcții au verificat hoteluri, blocuri de apartamente și aparthoteluri în zona Năvodari. Un sfert dintre lucrările controlate au fost oprite din cauza neregulilor descoperite.

Paul Racoviță, inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcții: „În zonă s-a construit mult cu nerespectarea prevederilor legale. Am sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Constanța pentru lucrări recepționate, dar aflate în execuție la momentul controlului”.

Cei care trebuie să aprobe dar să și verifice cum și ce se construiește în apropierea plajei din Năvodari sunt, în primul rând, primarul și arhitectul șef. Ambii au fost sancționați, deocamdată, cu amendă.

Elena Aftene, purtătorul de cuvânt al Primăriei Năvodari: „Greșelile constatate au fost asumate de autoritatea locală și s-au dispus măsuri urgente pentru îndreptarea lor”.

Acum, prefectura Constanța a cerut judecătorilor desființarea altor nouă autorizații de construcție. Potrivit Primăriei din Năvodari, în 2022 au fost sancționați 82 de constructori din zona plajei, cu aproape o sută de mii de euro. Pe de altă parte, Tribunalul Constanța a anulat, în primă instanță, autorizația de construcție și certificatul de urbanism pentru mai multe vile ridicate foarte aproape de plaja Corbu, o altă zonă aflată sub presiune imobiliară.

Dată publicare: 21-02-2023 20:28