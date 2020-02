Un român care a stat în avion lângă italian s-a plimbat liber 2 zile prin București

Un bărbat din Slatina care a călătorit în același avion cu italianul infectat cu coronavirus a petrecut două zile în București fără să fie verificat de autorități, potrivit Gazeta Nouă.

Bărbatul a zburat cu o cursă Craiova - Bologna pe 22 februarie și a stat pe un loc aflat în imediata apropiere a italianului de 71 de ani.

Acesta s-a întors în România marți și s-a cazat la un hotel din Capitală, însă autoritățile au aflat despre acest caz abia joi, după două zile.

„Un bărbat a plecat în 22 februarie cu o cursă, roşu din punctul nostru de vedere, spre Italia şi s-a întors în 25 februarie pe Aeroportul Craiova. Am luat legătura cu DSP Craiova, ei au confirmat, numai că informaţiile la noi nu au ajuns. Înţeleg că persoana este acum la Bucureşti, într-un hotel. A intrat în categoria contacţilor direcţi, a fost în avionul Craiova-Bologna cu italianul. S-a intors pe altă rută, în 25 februarie. Nu am ştiu nimic despre el. Am aflat astăzi. Este în Bucureşti şi se pregăteşte de un examen”, a spus medicul-șef al DSP Olt Marinela Madan.

Potrivit sursei citate, prefectul judeţului Olt, Florin Homorean, susţine că bărbatul nu a ajuns în judeţul Olt după întoarcerea din Italia.

„În data de 25 februarie, persoana în cauză a revenit în ţară, dar nu a a juns în judeţul Olt. Astăzi a fost contactat de către autorităţi. Din câte am înţeles, a declarat că a stat la un hotel în Bucureşti", a precizat Homorean.