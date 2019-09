Un pui de capucin brun, noua vedetă a Grădinii Zoologice din Târgu Mureș. Este o premieră

Un pui de capucin brun este noua vedetă a Grădinii Zoologice din Târgu Mureș.

Este pentru prima oară în istoria Grădinii când se naște un pui în captivitate de la această specie. Deocamdată, maimuțica timidă stă lipită de mama ei. Vizitatorii, în special copiii, sunt invitați să propună un nume cât mai potrivit simpaticului pui.

Printre cele 10 specii de maimuțe existente la Grădina Zoologică din Târgu Mureș, puiul de capucin brun a devenit vedetă peste noapte. De altfel, nașterea lui este o raritate, spun administratorii Grădinii Zoologice.

Kopacz Andras, director adjunct Grădina Zoologică Târgu Mureș: „În istoria Grădinii Zoologice din Târgu Mureș acesta este primul pui de capucin brun. S-a adaptat în mod normal, se hrănește bine și este acceptat de restul grupului. Când apare vremea răcoroasă, vor fi mutate în pavilionul maimuțelor. ”

Tatăl este un veteran, adus din Praga în urmă cu 19 ani. Ținând seama că specia trăiește în captivitate circa 45 de ani, putem spune că masculul este în floarea vârstei. Anul trecut, au mai fost importate două femele, așa că de-acum încolo sunt șanse ca grupul să se mărească și cu alți urmași.

Biro Ildiko, biolog: „Această specie este frecvent întâlnită în America Centrală, trăiește în jungle și este foarte oportunistă. Consumă atât fructe și legume, cât și semințe și ouă de păsări, insecte.”

Maimuțica stă cocoțată cât este ziua de lungă pe spatele mamei, ca să se simtă protejată.

Vizitator: „E minunat, știu că grădina din Mureș e una dintre cele mai frumoase din țară.”

Vizitator: „Am venit cu nepoțica Elisabeth. Am zis să îi facem o bucurie. De la Reghin am venit, special și am nimerit o zi frumoasă. Pe spate avea, da, maimuța, vezi Elisabeth.”

Deocamdată puiul se hrănește în mod natural, de la mama care la rândul ei primește hrană suculentă, bogată în vitamine.

Biro Ildiko, biolog: „Față de alte specii de maimuțe aici, la capucin brun, mama transportă puiul pe spate și nu pe partea abdominală, așa cum am văzut în rândul magotilor, pavienilor, mandrilelor.

Simpaticul pui nu are încă un nume, așa că sunt așteptate sugestii din partea vizitatorilor.



