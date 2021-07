Un profesor român din Marea Britanie nu figura vaccinat, deși fusese dublu imunizat. Erorile NHS afectează mii de britanici

Un român din Marea Britanie, vaccinat cu ambele doze, nu a reușit să iasă din Regat, dintr-o eroare a NHS, sistemul asigurărilor de sănătate. Mulți britanici nu apar în sistem ca fiind vaccinați cu schema completă.

Tot mai multe destinații de vacanță cer dovada vaccinării, iar aceasta nu poate fi furnizată de unii cetățeni ai Marii Britanii, care au deja biletele cumpărate. Mai mulți oficiali au dezvăluit că neglijența unor funcționari, care nu au completat toate câmpurile în aplicațiile informatice sau au omis să salveze datele, au dus la situația ca persoane vaccinate să nu apară deloc în evidențele guvernamentale, relatează publicația The Sun.

În aceste condiții, persoanele vaccinate în UK au fost sfătuite să ceară ajutorul medicilor de familie pentru rectificări.

Unii dintre pacienți susțin însă că au fost amânați de medicii de familie, care au explicat că abia pot să facă față volumului mare de solicitări.

La fel, întârzierile birocratice ar determina greutăți în obținerea pașapoartelor COVID, care vor fi cerute din luna septembrie și pentru accesul în cluburi.

Printre cei afectați a fost și un român din Marea Britanie.

Profesorul Dan Ciubotaru de la Universitatea din Oxford a declarat pentru „The Sun” că aștepta de aproape doi ani să-și viziteze tatăl în România.

A fost vaccinat cu ambele doze, și, spune el, le-a spus cadrelor medicale că o va face pe a treia, doar ca să se asigure că este înregistrat corect în sistem, și doar așa, problema a fost rezolvată în cazul său.

„A doua doză nu apăruse în aplicația NHS” a spus Dan Ciubotaru.



„După cinci zile am încercat să sun la 119 pentru a obține dovada vaccinării, mi-au spus să aștept până trec șapte zile. Am făcut asta, am sunat din nou, apoi au spus că nu pot face nimic și ar trebui sun la centrul de vaccinare" a declarat Dan Ciubotaru.

Mai mult, el a primit și o scrisoare oficială prin care era invitat să facă a doua doză de vaccin, de care beneficiase deja. „Nu cred că a fost introdusă în sistem” a explicat el.

Aceeași problemă a întâmpinat-o și Andrew Harrold, din Brighton, care a contactat de 19 ori serviciul de asistență NHS la 119 și apoi medicul de familie, fără să obțină înregistrarea celei de-a doua doze de vaccin în sistem.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Sănătate și Asistență Socială a declarat: „Informațiile afișate provin din sistemele NHS naționale și, dacă informațiile unui pacient sunt incorecte sau lipsesc, acesta poate contacta medicul de familie, care va putea să actualizeze înregistrarea”.