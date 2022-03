Un patron rus de hotel adăpostește refugiați ucraineni în Serbia. "Cred că singurul lucru pe care îl pot face este să-i ajut"

Citește aici LIVE UPDATE | Războiul din Ucraina, ultimele informații. Ziua 35

Până acum, în hotelul respectiv au ajuns 34 de persoane care au fugit din calea războiului, iar numărul lor continuă să crească, informează Reuters.

Fost inginer în construcții, Mihail, 58 de ani, și-a părăsit țara natală în 2014 din cauza anexării „inacceptabile” a Crimeei de către Moscova. În prezent, bărbatul conduce acum un hotel modest, dar confortabil, situat pe dealurile verzi din centrul Serbiei.

Înainte ca Vladimir Putin să dea ordinul invadării Ucrainei – descrisă de Kremlin "o operațiune militară specială" – oaspeții lui Mihail erau în mare parte oameni din oraș sau turiști care veneau în weekend. Acum, majoritatea camerelor sunt ocupate de refugiați ucraineni, care pot sta la hotel gratuit, cât timp cât au nevoie.

"Primii șapte oameni au sosit pentru că un prieten le-a dat adresa… acum ei vin, pur și simplu", a declarat Mihail.

"La început (după ce a început invazia), am fost în stare de șoc și mi-a fost atât de rușine... O vreme, nu am mai putut vorbi rusă, dar când sosesc oaspeții și îmi vorbesc rusă, fac și eu la fel. Cred că singurul lucru pe care îl pot face acum este să-i ajut pe ucraineni cumva", a mai spus bărbatul.

Conform ONU, aproximativ 3,8 milioane de ucraineni au fugit în străinătate de la începutul războiului, majoritatea în Polonia și în România. În Serbia au intrat numai 2.500, mai mult ca o escală în călătoria lor către Europa de Vest.

Printre ucrainenii găzduiți de Mihail se numără și Anna Nizhegorodova, în vârstă de 46 de ani, o rusoaică măritată cu un ucrainean care locuia la Kiev de 15 ani. Alături de ea, sunt și cei doi copii ai ei, în vârstă de 9 și 16 ani.

Russian hotel owner Mikhail Golubtsov, who owns a cozy inn in central Serbia, says it was partly the shame he feels over Russia's invasion of Ukraine that persuaded him and his family to take in Ukrainians fleeing the war https://t.co/1AlBaGUQBL pic.twitter.com/V870NpFJQW