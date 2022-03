Serbia: Un convoi de maşini, cu litera Z imprimată pe automobile, a circulat în Belgrad, în sprijinul Rusiei

Circa 100 de maşini având imprimate litera Z - precum cea care apare pe vehiculele militare ale armatei ruse în Ucraina -, şi care afişau drapelele Rusiei, Serbiei şi autoproclamatelor „republici” separatiste Doneţk şi Lugansk (estul Ucrainei), au circulat duminică prin centrul capitalei sârbe Belgrad, în semn de susţinere pentru Moscova.

Today a "Z" convoy was organized in Belgrade ???????? to support Russian ???????? military operations in Ukraine. pic.twitter.com/UNUbynvtHB