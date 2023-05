Un parc din Calafat s-a transformat în câmp de luptă. Oamenii au recreat scene de război

Imaginile au fost readuse la viață de elevi, cascadori și simpli cetățeni din România și Bulgaria, pentru că voluntari din această țară au luptat alături de soldații români.

Calafat este locul unde s-au tras primele salve de la începutul Războiului de Independență.

Reconstituirea a avut loc pe platoul din parcul Monumentului Independentei din Calafat. Ca totul să fie cât mai real, soldații au îmbrăcat uniforme originale sau confecționate manual, au folosit arme de colecție, dar și efecte pirotehnice.

Actorii au intrat repede în pielea personajelor și, pentru câteva zeci de minute, s-au simțit pe un câmp de război.

Pentru ca totul să iasă mai veritabil, participanții se pregătesc cu câteva luni înainte.

Ionel Dumitrescu, organizator: „Sunt 130 de tineri care vin an de an și participă la acest emoționant eveniment care să dăinuie și o să fie un produs turistic de mare rezonanță pentru urbea Calafat. Eu reprezint un maior de geniu și slava domnului, că am visat toată viață”.

Claudiu Vulpan, membru al Asociației „Tradiții ostășești”: „Am îmbrăcat uniformele Armatei Române, uniforme pe care le-a îmbrăcat Armata Romană în Războiul de Independență (1877-1878). Sunt îmbrăcât într-o uniformă de infanterie linie, subofițer, revolver, un șnur, cizme, pantaloni, tunică. Unii dintre noi suntem colecționari de arme și sunt arme de colecție”.

În ciuda vremii neprietenoase, spectatorii au urmărit atenți scenele.

Spectator: „Un eveniment de o frumusețe deosebită pentru orașul nostru. Este ceva ce ne preprezintă. Orașul independenței, chiar am vrea să se numească. Când am ieșit victorioși din acest război, bine-nțeles”.

Spectator: „Îmi place istoria României. Am un nepoțel, cel mai mic soldățel din acest război și îmi place foarte mult. M-am speriat de fiecare dată când auzeam împușcăturile, dar îmi place foarte mult. Am trăit fiecare moment”.

Orașul Calafat a fost un punct strategic în Războiul de Independență. Localnicii vor ca acest eveniment să aducă turiști din toate colțurile țării.

