Un fenomen rar a apărut în Marea Neagră, chiar în zona litoralului românesc. "Nu am mai văzut-o niciodată așa"

Fenomenul apare o dată la câțiva ani și are loc atunci când diferența de temperatură dintre apa mării și aer este foarte mare. Acest abur este cunoscut și sub numele de "fum de mare", și a fost imortalizat de cei care au ieșit pe faleza Cazinoului din Constanța pentru fotografii rare.

Pe un frig aspru, marea a oferit un spectacol unic.

Pe litoral sunt -5 grade Celsius, însă temperatura resimțită este mult mai scăzută, de -12 grade Celsius. Tocmai de aceea, marea pare că fierbe, datorită diferenței mari de temperatură.

Curajoșii care au înfruntat temperaturile scăzute au făcut fotografii, mai ales că fenomenul se întâmplă o dată la câțiva ani.

Reporter: Ați mai văzut marea așa?

Femeie: "Nu n-am mai văzut-o niciodată, e prima dată când vin și aici la Cazino".

Bărbat: "Acum îi spuneam soției că fierbe marea, că am auzit comentariul și zic «Uite aburii de pe mare»".

Reporter: Ați mai văzut marea așa?

Bărbat: "Eu da. Am făcut armata la marină".

Femeie: "Eu nu am mai văzut-o niciodată așa. Ee superbă. Am venit special să vedem, suntem cazați la Eforie Nord și am venit special să vedem Cazinoul și marea".

Bărbat: "Este magic".

Reporter: Văd că faceți poze.

Bărbat: "Da. Este ceva fantastic, oricum este cea mai mare putere a naturii... Forța apei nu o întrece nimeni și e automat ceva fantastic, magic, de poveste".

Acest abur este cunoscut sub numele de "fum de mare" sau "sea smoke" și apare atunci când aerul rece se întâlnește cu apa caldă.

Dan Vasiliu, director GeoEcoMar - Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină: "Diferență de temperatură destul de mare, 15 grade care determină o evaporare a apei din stratul de suprafață, acest fenomen spectaculos este amplificat și de vântul care bate cu o oarecare intensitate".

Apa marină care se evaporă în aerul de deasupra este răcită până la saturație, permițând să apară fenomenul de condensare și să se formeze acest "abur".

Răzvan Mateescu, cercetător Institutul de Cercetare și Dezvoltare Marină: "Este un fenomen destul de rar . Este un fenomen de fierbere, în ghilimele. Aerul uscat și rece se deplasează pe surpafața apei de mare, relativ mai caldă față de acesta. Este un fenomen de ceață deasupra apei".

Pe litoral vremea se va menține rece și mâine, anunță meteorologii.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 09-01-2024 17:43