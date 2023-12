O navă comercială a lovit o mină marină în Marea Neagră. Doi marinari, răniți în explozie | FOTO

”O navă civilă care naviga sub pavilionul panamez a explodat pe o mină inamică la Marea neagră”, anunţă într-un comunicat grănicerii ucraineni. ”Vrachierul se ducea într-un port pe Dunăre, pentru a încărca cereale”, precizează ei, potrivit AFP.

Nava a pierdut controlul, iar un incendiu a izbucnit la bord după impact, potrivit grănicerilor.

Remorchere au fost trimise către navă, pentru a o aduce într-un port.

”Doi marinari au fost răniţi. Unul dintre ei a fost îngrijit la faţa locului, iar celălalt a fost transportat la cel mai apropiat spital, în vederea unui examen mai aprofundat. Starea sa de sănătate este satisfăcătoare”, anunţă grănicerii.

