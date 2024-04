Un copil cu nevoi speciale de la o școală din Pașcani a ajuns acasă mușcat. Ce a descoperit tatăl băiatului

Incidentul s-ar fi petrecut la ore, spune părintele, care este revoltat și de atitudinea unui profesor supraveghetor. Femeia ar fi asistat impasibilă la înjurături în clasă, ba chiar ar fi folosit și cuvinte obscene.

Incidentul ar fi avut loc într-una din clasele a V-a, de la școala gimnazială specială din Pașcani, unde învață elevi cu nevoi speciale.

Cei opt copii din clasă ar fi fost lăsați nesupravegheați când băiatul a fost agresat. Iar când profesoara a revenit, în clasă s-ar fi rostit înjurii și cuvinte obscene la adresa băiatului. Asta susține tatăl elevului care spune că are o înregistrare audio de la momentul reclamat.

Tatăl elevului: ”Fiul meu a fost agresat fizic și verbal de către colegi și a fost un bullying asupra lui pentru că au fost lăsați nesupravegheați în clasă. A durat cam 10 minute, după venirea cadrului didactic bullyingul a continuat, cadrul didactic nu a luat nicio măsură. Din contră, i-a vorbit urât fiului meu și a încurajat bullyingul colegilor asupra fiului meu”.

Profesoara și școala neagă acuzațiile

După ce a ascultat înregistrarea, bărbatul a sesizat Inspectoratul Școlar și Poliția. Ambele instituții au început câte o anchetă.

Antonina Bliorț, purtător de cuvânt ISJ Iași: ”Este o anchetă care este pe final și vom avea cât de curând concluzii. Dacă se impun sancțiuni, școala va aplica și aceste sancțiuni”.

Pe de altă parte, profesoara incriminată, dar și conducerea școlii neagă acuzațiile.

”Reporter: Ați folosit cuvinte obscene la oră?

Alina Tătaru, profesoară: Nu, nu am folosit. Eu doar l-am intervievat ce s-a întâmplat când am ajuns, l-am văzut foarte agitat. Am încercat să îl calmez, nu am înjurat sub nicio formă, poate au folosit copiii".

Zănica Lungu, directoarea școlii: ”Comisia la nivelul școlii nu a constat niciun bullying pentru că nu a fost în mod repetat. A fost poliția în școală, inspectoratul, nu există așa ceva".

O concluzie a comisiei de anchetă este așteptată până la finalul săptămânii.

