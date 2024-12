Amalia Săftoiu, artizan al modei din fire prețioase. Puloverele ei au ajuns în reviste internaționale de modă

Puloverele ei colorează paginile revistelor internaționale de modă, iar recent, o actriță holywoodiană a pozat în creațiile româncei.

Amalia Săftoiu s-a întors acasă după ce timp de 22 de ani a trăit în mari capitale ale lumii ca să facă ceea ce-i place: modă din fire prețioase pe care le tricotează în propria fabrică. Puloverele ei au ajuns în reviste internaționale de modă, iar recent celebra actriță holywoodiană Kelly Rutheford a pozat la Paris în creațiile româncei.

Există povești care se scriu cu dor de casă. Există oameni care pornesc pe drumuri noi ghidați de pasiuni ascunse. Amalia Săftoiu este unul dintre românii întorși de peste granițe după 22 de ani petrecuți în marile capitale ale lumii. Azi dă viață acestui dor prin creațiile ei de lână și cășmir.

Tricotajele create de ea în mică fabrică din Oradea au apărut în revista Vogue, iar o vedetă de la Hollywood îi poartă des creațiile. Kelly Rutherford, cunoscută pentru rolul ei din Gossip Girl a fost recent protagonista unei ședințe foto la Paris pentru coperta unei reviste de modă din România.

AMALIA SAFTOIU: „Ne-a scris ea, ne-a abordat pe internet. Am văzut în ultimul timp. Lucrează foarte mult la imaginea ei și lucrează cu branduri independente și care au niște valori sustenabile, ne-a scris ea. Prima oară pe urmam. Cred că a tras-o și produsul nostru rămâne în close pe care l-a și purtat și am început să vorbim, să ne apropiem să vedem să nu fie ceva forțat și a crescut organic cu oportunitatea aceasta de am dori eu odată cu deschiderea magazinului să avem și o copertă cu o persoană care cred că o să le placă clientele noastre.”

Iar prințesa Cleo Zu Oettingen-Spielberg, parte a unei familii nobiliare din Germania, este de asemenea o admiratoare a puloverelor ce poartă cu ele simboluri românești.

Amalia Săftoiu s-a născut în urmă cu 46 de ani la Petroșani, într-o familie în care, în ciuda vremurilor grele, i-a dat totul ca să-și atingă potențialul maxim.

AMALIA SĂFTOI: „A trebuit să treacă timpul să analizez ce m-a ajutat în viață și să îmi dau seama că, de fapt ce am avut în copilărie e un lucru pe care mi-l doresc foarte mult să-l dau și copiilor mei cum cred și eu. Nu m-am înduit niciodată, și credeam că așa sunt toți copiii, nu m-am înduit niciodată de faptul că sunt iubită, că pentru părinții mei și prietenii noștri și comunitatea noastră, pentru că aveam o comunitate. Poate și asta, vorbind cu tine îmi dau seama. Aveam o comunitate, comunitatea blocului, comunitatea străzii cartierul școala. Deci am simțit că pot să fac tot ce vreau în lume. Acum mă gândesc cum au reușit acei adulți să-mi dea acest sentiment în condițiile în care noi eram în comunism, țara era închisă, cum au reușit să mă facă să simt că pot să merg și o să ajung unde îmi doresc eu.”

La 18 ani a plecat la București, la facultate. A studiat jurnalism și Drept. A plecat în Statele Unite într-un schimb de experiență. S-a întors apoi și a început să călătorească ca angajat al unor mari corporații din domeniul petrolului în toată lumea: a locuit în Dubai, apoi Azerbaidjan unde l-a cunoscut pe soțul ei, Jorn. Ulterior s-au mutat în Norvegia, țara lui, apoi în Kazahstan iar pentru o perioadă au locuit la Moscova. Împreună au doi copii, iar azi locuiesc la București.

AMALIA SĂFTOIU: „Ne-am dorit foarte mult ei să cunoască Transilvania, să cunoască România și în fiecare an făceam vacanță și excursii cu ei aici. Îmi doream să putem să venim, să stăm mai mult, adică acea experiență de vacanță de vară pe care o ai în România sau la bunici și ca să pot să le ofer așa ceva câteva luni să să stăm din ce în ce mai mult, m-am gândit că ar fi frumos. Am și eu un un hobby, o activitate să să încerc și eu să fac ceva în România, cu toată experiența pe care o aveam din străinătate să să văd dacă pot să pun în practică foarte multe idei.”

Iar pasiunea ei erau tricotajele. La început producea în câteva fabrici și le vindea online. Dar și-a dat seama că nu era ce-și dorește. Ei voiau volume mari și fire sintetice, ea lână și cășmir și să fie parte a procesului de producție și creație. Așa că în 2019 a cumpărat prima mașină de tricotat și a închiriat alte două. Pornind de la structura firului își imaginează tot felul de combinații și modele.

Azi are 20 de angajați în cele două mici fabrici din Oradea și Deva.

AMALIA SĂFTOIU: „Am încercat să fac ceva, să încerc să dau ceva. Județul Hunedoara. De aceea firma noastră este înregistrată în județul Hunedoara și taxele noastre se duc către județul Hunedoara. Avem o unitate de producție în Deva și îmi doresc să reușim undeva să creez o altfel de fabrică, pentru că în tricotaje echipamentele sunt foarte industriale și e fabrică, nu putem să-i spunem în atelier, dar mi-ar plăcea să creăm în Deva un altfel de fabrică.”

Iar pentru asta a accesat un proiect cu finanțare europeană în valoare de 1.300.000 de euro, bani cu care va construi fabrica la care visează în Deva.

AMALIA SĂFTOIU: „Îmi doresc foarte mult acum să creăm o fabrică sau un loc unde producem un lucru care este considerat foarte industrial, dar într-o altă manieră. Sunt foarte curioasă cum ar fi un spațiu cu echipamente multe și moderne, dar unde nu lăsăm productivitatea și reducerea prețului pentru a fi o alternativă pieței de muncă din Asia, să nu fie acestea criteriile principale.”

Cu unul dintre angajați din Bangladesh se sfătuiește în privința proiectării. Iar un altul se ocupă de producție.

Mașinile i-au permis să experimenteze și să ocolească procesul lung prin vedea un produs nou după ce fabrica parteneră îl crea pe baza unor desene. Azi se joacă cu texturi, structuri și culori. Iar produsul final e întotdeauna o surpriză.

AMALIA SĂFTOIU: „O să mai încerc o structură, după care mă uit ok, aleg structura, știu în ce direcție mă duc, dar trebuie să aducă ceva nou, produsul acela. Pentru că altfel nu ne putem diferenția și altfel de ce ar cumpăra clientele de la noi?”

Pornind de la această întrebare, a gândit afacerea astfel încât clientele să se identifice cu creațiile ei. Pe site au ocazia să-și aleagă culorile și să-și personalizeze puloverele cu inițiale.

De doi ani locuiesc în România, iar copiii au făcut repede trecerea de la limba norvegiană la română. Sunt perfect integrați și parte din afacerea familiei.

Soțul ei, Jorn, o ajută și în aspectele tehnice ale afacerii.

Amalia nu și-a imaginat în tinerețe că va face modă. Nu s-a gândit la asta nici când a pornit afacerea în România. Dar lucrurile au curs atât de firesc, pentru că a așezat în creațiile ei toată experiența de viață, țările în care a trăit, oamenii de care s-a înconjurat. Iar azi, fiecare pulover este, de fapt, suma poveștilor din viața ei.

La scurt timp de la lansarea brandului, creațiile ei apăreau în reviste de modă din țară și străinătate. Anul acesta a fost invitată să participe la Bucharest Fashion Week.

Amalia e prezentă în toate aspectele afacerii. Ea se ocupă de marketing, ea ține legătura cu clienții și tot ea alege ambasadorii din rândul lor. Fiecare colaborare începe abia atunci când celălalt simte povestea din spatele brandului, pentru ca apoi să devină parte din ea. În backstage vedem cum cele care inițial au fost cliente azi sunt modele.

Una dintre rochiile vedetă ale prezentării poartă desenul artistei Codruța Cernea.

De altfel, una dintre piesele create de ea a devenit parte a unei instalații într-o expoziție.

Amalia a realizat, după aceea, în fiecare an, instalații cu ajutorul a două arhitecte: Elena Viziteu și Anda Zota. Ele au ajutat-o să găsească un loc în București pe care să-l transforme în magazin și tot ele au gândit amenajarea lui. Irina Magda, model care și-a construit o carieră în țară și străinătate, va conduce acest loc. La început a fost clientă, apoi model pentru tricotajele Amaliei, iar azi e parte din poveste.

În magazin, toate piesele de mobilier sunt făcute de artiști și artizani români.

Amalia Săftoiu a construit pas cu pas un brand despre care azi se vorbește mult și în jurul căruia a creat o comunitate care simte să-l susțină. E ca atunci, în copilărie, când școala, strada și vecinii ei din Petroșani au ajutat-o pe ea să reușească în tot ce și-a propus.

