Un brand sau un sfânt? Aflăm împreună cu Alex Dima cine este Arsenie Boca în emisiunea "România, Te iubesc"

Numele lui aduce bani, dar și pace sufletească. Un preot sau un sfânt? Cine este Arsenie Boca?

Un fenomen care vorbește despre criza in care suntem. Despre nevoia oamenilor de a se agăța de ceva, de a căuta o minune care să le schimbe viața, care sa îi ajute să mearga mai departe. Multi dintre ei insa nu fac nimic pentru a se intampla schimbarea asta. Ci îi deleaga lui Arsenie Boca schimbarea si rezolvarea problemelor iar ei isi vad de viata mai departe.

Peste 90 la suta dintre români au auzit de Arsenie Boca. 34% il considera sfânt. Sunt datele unui studiu. La Prislop ajung in fiecare zi 3-4.000 de oameni. Iar la sfarsit de saptamana 30-40 de mii. Este locul in care se face in acest moment, exceptand Ierusalimul, cel mai mare pelerinaj din ortodoxie.

Majoritatea oamenilor care acolo nu stiu cine a fost si ce-a facut Arsenie Boca. Oamenii il vad pe pereti, pe podele si pardoseli, pe tot felul de lucruri. Tablourile cu el plang. A aparut o adevarata industrie care il are in centru pe Arsenie Boca. Sute de carti despre el, suveniruri - un adevarat comert cu produse “made in China”.

Sociologii spun ca oamenii ajung acolo dintr-o novoie pe care Biserica traditionala nu o mai poate satisface. Biserica in acest moment nu stie cum sa gestioneze fenomenul Arsenie Boca. Asteapta. Pe de alta parte, Biserica atrage atentia ca nu trebuie sa il confundam pe Arsenie Boca cu Dumnezeu.

