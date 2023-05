Un bloc întreg din București a fost evacuat, după ce un apartament a luat foc de la un telefon pus la încărcat

Fumul s-a răspândit în bloc și mai multe persoane au fost evacuate de pompieri. Mobilizarea a fost de proporții, mai ales că incendiul amenința să se extindă.

Trecătorii au filmat câteva secunde din intervenția la peste 20 de metri înălțime a pompierilor. Apartamentul de la etajul 7 - sursa incendiului - era învăluit în fum, iar un bărbat de 67 de ani se izolase în balcon.

Ramona Grosu, fiica proprietarului: ”Cred că a bubuit telefonul, eu eram la baie, am simțit miros de fum, am deschis ușa și am văzut că ies flăcări din camera mea, am luat copilul și am fugit pe scări, iar tata a rămas să stingă și ulterior nu a reușit și l-au coborât jos cu scara”.

În papuci și tricou, însoțită de fiul său, femeia se uita spre apartamentul în care rămăsese tatăl ei. Bărbatul a fost în cele din urmă coborât de pompieri cu autoscara și transportat la spital.

Vecin: ”A luat foc din ce în ce, prima oara am zis de la centrală, că are centrală, dar de unde, că dupa aia a zis că de la o priză, că a avut un telefon problemă, e ca din ce în ce, era foarte speriat și eu m-am speriat, vă dați seama că dacă am văzut fumul m-am panicat, zic Doamne, asta mai trebuie".

”Încărca telefonul, s-a topit ștecherul, a căzut loc pe covor și a luat foc dormitorul și aia a fost”

”Vecin: De la telefon, încărca telefonul, s-a topit ștecherul, a căzut pe covor și a luat foc dormitorul și aia a fost.

Reporter: Au fost mulți oameni evacuați ?

Vecin: Tata și fiica și nepotul”.

Zona a fost blocată de forțele de intervenție.

Maior Marius Voicu, ISU București: ”Incendiul se manifesta la interiorul unui apartament la nivelul dormitorului, pe 15 mp, erau degajari masive de fum. Au fost evacuate cinci persoane, două cu ajutorul aparatului de respirat autonome și trei cu ajutorul nacelei, s-au acordat îngrijiri medicale pentru șapte persoane, una singură necesitând îngrijiri la spital”.

Intervenția a durat 2 ore, iar incendiul a fost stins înainte să se extindă și la alte locuințe. În tot acest timp, traficul de pe bulevardul 1 Decembrie a fost blocat.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , , Dată publicare: 09-05-2023 09:04