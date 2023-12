Un bloc a fost evacuat după ce locatarilor li s-a făcut rău. Cei mai mulți sunt chiriașii aceluiași proprietar

Alți 45 de vecini au fost evacuati din imobil, de echipele de salvare.

Serviciile de urgență au fost alertate la prânz. Mai mulți locatari ai unui bloc din Chiajna s-au plâns că le este rău, că au amețeli și grețuri. Cei mai mulți sunt chiriașii aceluiași proprietar.

Bărbat: „Am primit telefon de la chiriași că li s-a făcut rău. Am zis să sun la pompieri să vină cu aparatul de monoxid de carbon și cum au intrat a început să sune. Am desfăcut și în apartamente, era peste limita admisă. Eu am două persoane care au fost transportate la spital de la 18 și de la 17 acela care e internat la terapie intensivă.”

Femeie: „A sesizat cineva să vină cei de la gaz să facă verificări și apoi de la gaz au pus și au chemat pompierii că au zis foarte mare concentrația.”

Reporter: „Am înțeles că sunt vecini cărora nu li s-a făcut rau?”

Femeie: „Da, nu știu de la ce etaj... Dar încă sunt la spital. Am început să alertăm toți vecinii și să ne sunăm reciproc și pe cei care nu erau acasă.”

Echipele de prim ajutor au decis evacuarea de urgență a tuturor celor care erau acasă. În total - 45 de persoane. Șase dintre ele au avut însă nevoie de ajutor medical, așa că au fost duse la spital.

slt. Ana Covașniuc, purtător de cuvânt ISU București-Ilfov: „Din măsurile efectuate la fața locului s-au constatat depășiri ale valorilor normale pentru monoxidul de carbon. Cele mai mari depășiri s-au înregistrat la subsolul blocului, la camera tehnică.”

Aici s-ar afla mai multe centrale termice, spun locatarii și pompierii și e foarte posibil ca monoxidul de carbon care a provocat intoxicarea locatarilor să provină de la ele.

După ce s-au făcut noi măsurători s-a constat că aceste valori sunt în limite normale așa că tuturor locatarilor li s-a permis să se întoarcă în casele lor cu recomandarea de a-și aerisi apartamentele. Însă lucrurile nu se opresc aici, pentru că după intervenția celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență compania de gaz a decis să sisteze alimentarea cu gaz metan. De altfel, polițiștii din Chiajna au demarat o cercetare la fața locului. Se fac măsurători, se fac fotografii, este identificată această cameră tehnică din care ar fi provenit scurgerile de monoxid de carbon. Nu este exclus să se facă și o cercetare, un dosar penal pentru eventuale acuzații de vătămare corporală din culpă.

Locatarii susțin că primele incidente provocate de posibile intoxicații cu monoxid de carbon ar fi avut loc vineri și sâmbătă, când alte persoane din bloc ar fi cerut ajutor medical. Ba chiar - afirmă oamenii - un locatar și-ar fi pierdut viața, însa autoritățile susțin ca nu au dovezi că ar exista o legătură directă între acest tragic eveniment și monoxidul de carbon.

