Un bătrân din Cluj-Napoca este la Terapie Intensivă după ce o cruce s-a prăbușit peste el, la mormântul tatălui său

Omul se afla la mormântul unei rude și s-ar fi sprijinit de o cruce din apropiere, care a căzut și aproape că l-a strivit. Victima este acum la Terapie Intensivă.

Bătrânul de 86 de ani a mers împreună cu fiul său la cimitir pentru a aprinde lumânări la mormântul tatălui său. În timp ce băiatul a mers să mai pună flori, a auzit cum crucea din ciment a unui alt mormânt de prăbușește și nu a apucat să-și ferească părintele din calea ei. Și-a auzit tatăl cum striga după ajutor.

Călin Rus, fiul victimei: „Tatăl meu s-a sprijinit de o cruce care era la trei metri de mormântul bunicului meu, deci un alt mormânt. Când m-am întors, tata era cu crucea pe el, m-am panicat. Am încercat să ridicăm crucea. Trei bărbați abia am ridicat-o... are vreo 300 de kilograme.”

Imediat a sunat după ajutor la 112 iar bărbatul a fost transportat de urgență la spital. Paramedicii care i-au acordat victimei primul ajutor au stabilit ca starea batranului e grava. Bietul om are fracturi la bazin, coaste și coloană și nu se mai poate deplasa și se află acum la Terapie Intensivă. Pe de altă parte, în tot cimitirul sunt mai multe afișe prin care oamenii sunt avertizați să nu se sprjine pe crucile de beton.

De crucile vechi șubrezite ar trebui să se ocupe cei care au concesionat locul de veci, spun autoritățile.

Iulia Perșa, purtător de cuvânt Primăria Cluj-Napoca: „Cei care concesionează aceste locuri de veci au responsabilitatea totală asupra mormintelor pe care le construiesc acolo. La începutul construcției semnează o declarație în acest sens. Acestea trebuie să fie sigure și legate cu bolți metalici astfel încât să nu prezinte pericol pentru nimeni care trece pe acolo.”

Șocat de întâmplare, fiul bătrânului a dorit să transmită un avertisment celor care merg în cimitirul din Cartierul Mănăștur, mai ales că nu este prima dată când se întâmplă un astfel de incident.

Anul trecut, în același cimitir din Cluj-Napoca, o femeie de 45 de ani și-a pierdut viața după ce a fost strivită de o cruce de beton.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: