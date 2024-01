Ce l-ar fi determinat pe Marius să își omoare soția și apoi să încerce să se sinucidă. Luminița avea în mână un cuțit

Cum soția respectivului nu a răspuns la telefon, echipajul a mers la adresă. Doar că acolo, agenții au făcut o descoperire sinistră. Femeia era moartă, cu urme de lovituri și o icoană pe piept.

Era încă noapte când un șofer a sunat la 112 și a anunțat că în Ipotești - Botoșani, într-o mașină izbită de un copac este un bărbat care are nevoie de ajutor. Victima era Marius Băieșu, în vârstă de 51 ani. Pompierii l-au scos cu greu din caroseria distrusă.

Acum, poliția încearcă să afle dacă bărbatul a provocat intenționat accidentul.

Marius Băieșu a fost dus la spital în stare gravă - cu mai multe fracturi deschise - și, așa cum cer procedurile, Poliția a încercat să ia legătura cu familia lui. Soția - Luminița - nu a răspuns la telefon, dar a fost găsit fiul.

Alin Băieșu Tunsu, fiul cuplului: „Am fost sunat de la Poliția Rutieră că tata a suferit un accident și că din probele lor arată că nu a fost din greșeală, a fost intenționat și am sunat-o pe mama. Am sunat-o de 10-20 de ori, nu a răspuns și așa am decis să sun înapoi la poliție și mi-au spus că nici ei nu dau de ea.”

În acel moment, un polițist a fost trimis la locuința cuplului. Pentru că nu i-a deschis nimeni, a fost chemat un echipaj de la ISU care a spart ușa de la intrare.

Delia Neninșcu, Poliția Botoșani: „În interior a fost găsită o femeie de 50 de ani, decedată.”

Luminița avea mai multe lovituri pe corp. Anchetatorii bănuiesc că soțul ei Marius ar fi omorât-o apoi ar fi încercat să se sinucidă și a provocat accidentul de mașină.

Suspect este că Luminița avea în mână un cuțit și trebuie lămurit de ce. Pe piept - suține fiul femeii - mama lui ar fi avut așezată și o icoană.

Alin Băieșu Tunsu, fiul cuplului: „Sigur a fost omorâtă, nu a fost din greșeală, și tata a încercat să se sinucidă după aia. Erau sticle sparte urme de vin pe perdele”.

Reporter: Când ai vorbit ultima dată cu tata, cu mama?

Alin Băieșu Tunsu, fiul cuplului: „Cu tata acum două-trei zile și cu mama, aseară”.

Femeie: „Ceva oribil să-și omoare soția, erau tineri, aveau de toate, știu că lucrau prin Italia, aveau o stare bună.”

Procurorii încearcă să afle motivul crimei. Prima ipoteză a lansat-o fiul cuplului.

Alin Băieșu Tunsu, fiul cuplului: „Tata muncea pe TIR, și-a lăsat meseria de vreo 4-5 luni. Era stresat, mai mulți factori. Credea că lumea e contra lui că toți îi vor răul. Cred că la un moment dat a crezut asta despre mama”.

Ancheta trebuie să lamurească toate necunoscutele acestei întâmplări tragice.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 12-01-2024 19:20