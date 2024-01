Descoperirea cutremurătoare făcută de polițiști în casa unui bărbat care a intrat cu mașina într-un pom. „Nu a fost greșeală”

După crimă, s-a urcat la volan și a intrat cu mașina într-un copac, în mod intenționat, cred anchetatorii. A supraviețuit și este la spital, cu numeroase fracturi.

Era încă noapte, când un apel la 112 anunţa accidentul rutier din localitatea Ipotești. Un şofer care trecea prin zonă a văzut maşina distrusă. Înăuntru era bărbatul de 51 de ani, conştient, dar captiv în caroserie.

Şoferul a ieşit de pe drum şi a ajuns cu maşina direct în copac. Pompierii trimişi la faţa locului l-au scos cu greu din autoturism.

Bărbatul a fost dus la spital, în stare gravă şi a intrat direct în operaţie, cu multiple fracturi deschise. Fiul său a fost anunţat de poliţişti.

Alin Băeșu Tunsu, fiul cuplului: „Am fost sunat de Poliția rutieră că tata a suferit un accident şi că din probele lor arăta că nu a fost din greșeală, a fost intenționat și am sunat-o pe mama. Am sunat-o de 10-20 de ori, nu a răspuns și așa am decis să sun înapoi la poliție și mi-a spus că și ei nu dau de ea.”

Poliţistului trimis la casa cuplului nu i-a deschis nimeni. A fost chemat un echipaj SMURD, care a spart uşa, cu fiul de față.

Delia Nenișcu, purtător de cuvânt, IPJ Botoşani: „S-a pătruns în locuinţă prin forţarea uşii de acces, iar în interior a fost găsită o femeie de 50 de ani, decedată, care prezenta multiple leziuni.”

Femeia era într-o baltă de sânge, cu mai multe lovituri pe corp. Principala ipoteză a anchetatorilor este că soţul şi-ar fi omorât soţia, apoi a încercat să se sinucidă, cu maşina.

Victima decedată ţinea un cuțit în mâna şi urmează să se stabilească de ce. Iar fiul cuplului spune că mama sa avea o icoană pe piept.

Alin Băeșu Tunsu, fiul cuplului: „Sigur a fost omorâtă, nu a fost din greșeală, și tata a încercat să se sinucidă după aia.”

Reporter: „S-au certat?”

Alin Băeșu Tunsu, fiul cuplului: „Probabil da, erau sticle sparte urme de vin pe perdele.”

Reporter: „Când ai vorbit ultima dată cu tata, cu mama?”

Alin Băeșu Tunsu, fiul cuplului: „Cu tata acum două-trei zile, nu prea mă înțeleg cu el, de asta m-am mutat și de acasă. Și cu mama, aseară, mi-a spus că m-a văzut în oraș, că mă iubește.”

Femeie: „El era o persoană bună, blândă, așa ca vecin. Ceva oribil să-și omoare soția, erau tineri, aveau de toate, știu că lucrau prin Italia, aveau o stare bună. Ea era pe afară, cu florile, cu grădina. Au găsit-o plină de sânge bătută, tăiată.”

Vecin: „O familie exemplu, vorbeau frumos, se alintau, nu scandalul, nu nimic. Absolut nimic, perfectă.”

Fiul cuplului cauta acum răspunsuri, la drama părinţilor săi.

Alin Băeșu Tunsu, fiul cuplului: „Tata muncea pe TIR, și-a lăsat meseria de vreo 4-5 luni. Era stresat, mai mulți factori. Credea că lumea e contra lui că toți îi vor răul. Cred că la un moment dat a crezut asta despre mama.”

Ancheta trebuie să lămurească toate necunoscutele acestei întâmplări tragice.

Dată publicare: 12-01-2024 16:50