Un bărbat din Bacău a căzut într-un canal care nu ar fi fost acoperit

Ghinion teribil pentru un bărbat din judeţul Bacău, care susţine că a căzut miercuri seară într-un canal de termoficare neacoperit şi s-a lovit puternic la piept.

A zăcut toată noaptea acolo şi când a fost găsit, abia mai mişca. Este internat, iar poliţiştii vor să afle cum s-a întâmplat totul.

Bărbatul are 48 de ani şi a venit în localitatea Valea Seacă de lângă Bacău, ca să îşi caute de lucru. Omul a fost găsit în canal joi dimineaţă de către lucrătorii de la termoficare. Abia mai putea vorbi. Au fost chemaţi pompierii, care l-au scos la suprafaţă. Un echipaj SMURD i-a acordat apoi primul ajutor şi l-a dus la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Bacău.

Bărbatul le-a povestit medicilor ca pe întuneric a căzut în canalul care n-ar fi fost acoperit cu dale şi nici n-ar fi fost semnalizat corespunzător. Şi pentru că bietul om era foarte slăbit, n-a mai avut putere să iasă singur. Muncitorii de la termoficare susţin însă că semnalizarea de zona cu pericol există şi că lor bărbatul le-ar fi spus că s-a adăpostit de frig în canal.

Gura de canal e lată de un metru şi jumătate şi este chiar în mijlocul trotuarului. La sosirea anchetatorilor, locul era demarcat cu banda de avertizare. Însă bărbatul rănit susţine că semnalizarea a apărut abia după incident.

Bărbatul a căzut aproape 2 metri şi a rămas pe ţevile de apă.

Constantin Bobârnac - lucrător: "Eu am venit la serviciu şi l-am văzut că stătea întins. Am ţipat la el şi nu vorbea după care, iar am strigat şi a spus că nu poate ieşi afară. Atâta tot".

Reporter: "Aveţi idee de când stă acolo?"

Lucrător: "Nu ştiu, dar cred că de miercuri noapte. Timpul fiind nefavorabil şi fiind frig s-a vârât acolo cred. Nu avea cum să cadă ca zona era împrejmuită."

Reporter: "Era în stare să vorbească?"

Grigore Catană - lucrător: "Putea vorbi, era treaz, dar cred că a intrat după căldură".

Reporter: "V-a zis de când stă?"

Grigore Catană: "Nu. A zis că i-a fost frig şi s-a băgat la căldură".

În urma traumatismului toracic suferit, bărbatul de 48 de ani a rămas internat, la Chirurgie.