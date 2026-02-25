La fața locului, echipajele medicale au constatat decesul.

„La data de 25 februarie 2026, în jurul orei 09.25, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 cu privire la faptul că o persoană se află căzută pe plafonul unui bloc din municipiul Reșița.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că pe terasa din beton construită deasupra nivelului locuințelor de la etajul 1 al imobilului se afla un bărbat, în vârstă de 35 de ani”, a anunțat, miercuri după-amiază, IPJ Caraș-Severin.

Echipajul din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Caraș-Severin a efectuat verificările medicale, constatând decesul persoanei.

Polițiștii au deschis un dosar de cercetare pentru ucidere din culpă și urmează să stabilească împrejurările în care a survenit decesul.