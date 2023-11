Un bărbat beat și fără permis a fost prins conducând un tractor în Vaslui. Utilajul agricol nu avea numere de înmatriculare

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, incidentul a avut loc pe un drum sătesc din localitatea Hălăreşti.

"Conducătorul tractorului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 1.05 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la Spitalul Municipal de Urgenţă Bârlad, unde i-au fost recoltate probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Procedând la efectuarea de verificări, poliţiştii au constatat că bărbatul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În baza probatoriului administrat, poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Iana l-au reţinut pe bărbat, pe o perioadă de 24 ore.

Acesta urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, pentru dispunerea unei măsuri preventive", precizează un comunicat de presă transmis, marţi, de IPJ Vaslui.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a bărbatului, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

07-11-2023