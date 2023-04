Un avion ucrainean de mici dimensiuni s-a prăbuşit într-o regiune din Rusia

"Avionul s-a prăbuşit în apropierea satului Butovsk, în regiunea Briansk, din motive necunoscute", a anunțat FSB, citat de agenţia Ria Novosti.

"Pilotul (cetăţean ucrainean), care a încercat să fugă spre teritoriul ucrainean, a fost arestat de o unitate de grăniceri", a precizat instituția rusă.

A Ukrainian light-engine plane crashed in the Bryansk Region, according to the FSB Border Guard Service.

Propagandists published, allegedly, a photo of a Ukrainian pilot detained by the border guard unit in the Bryansk Region. pic.twitter.com/weucFvruv3