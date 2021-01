Un avion cu 59 de pasageri a dispărut de pe radare în Indonezia. Autoritățile confirmă că au pierdut contactul

Știre în curs de actualizare!

Avionul se îndrepta spre Pontianak, o zonă aflată în provincia Kalimantanul de Vest.

Un oficial local al guvernului a declarat pentru postul Kompas TV că un pescar a găsit ceea ce pare a fi epava avionului, în ape la nord de Jakarta, iar căutările continuă. Alte posturi de televiziune au arătat imagini cu presupusele resturi ale epavei .

"Am găsit nişte cabluri, o pereche de blugi şi bucăţi de metal în apă", a declarat un oficial indonezian în domeniul securităţii pentru CNNIndonezia.com.

Sriwijaya Air a anunţat că încearcă să adune mai multe detalii despre zbor înainte de a veni cu un comunicat oficial.

Cronologia evenimentelor, sâmbătă, 9 ianuarie:

ora 14.00: La bordul aeronavei se află 59 de pasageri, între care şase copii, potrivit cotidianului indonezian Republika, citat de News.ro.

ora 13.45 Ministerul Transporturilor a confirmat că a fost pierdută legătura cu un avion al companiei Air Sriwijya, care efectua un zbor intern pe ruta Jakarta - Pontianak (Insula Borneo).

„Ultimul contact a fost la 14:40 (ora locală). Este în curs o investigație coordonată de BASARNAS și NTSC. Vom oferi noi informații pe parcurs”, transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului Transporturilor, Adita Irawati pentru CNBC Indonezia.

ora 13.00 Sistemul de monitorizare al traficului aerian Flightradar24 a anunţat pe Twitter că zborul SJ182 "a pierdut mai mult de 3.000 de metri altitudine în mai puţin de un minut, la circa 4 minute după ce a decolat din Jakarta".

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN