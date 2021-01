Numărul pasagerilor care au trecut prin aeroporturi în 2020, cu 70% mai mic decât în 2019

Limitarea deplasărilor şi restricţiile impuse de pandemie pe toată planeta au afectat, enorm călătoriile cu avionul.

În România, de exemplu, numărul pasagerilor care au trecut prin aeroporturi a scăzut cu 70 de procente față de 2019. Practic, în mai puţin de un an, traficul aerian s-a întors la nivelul de acum două decenii, potrivit datelor furnizate de o companie globală de analize în industria aviatică.

Pentru aeroporturile din toată lumea, perioada stării de urgenţă a fost critică.

Ziua cu cele mai puţine zboruri a fost 25 aprilie, când s-au ridicat de la sol doar 13.600 de avioane, comparativ cu cea mai aglomerată zi din 2020, când au fost 95.000.

În România, pentru a face faţă pierderilor, responsabilii din domeniu au căutat soluţii pentru a-şi păstra angajaţii, dar şi pentru a supravieţui financiar. Însă, potrivit directorilor de aeroporturi, perspectivele nu sunt grozave.

Scăderea numărului de zboruri din 2020, comparat cu 2019:

Georgia -73%

Spania -61%

Italia -61%

Austria -58%

România -55%

SURSĂ: EUROCONTROL

David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu”, Cluj-Napoca: „Vom avea ianuarie, februarie, martie, aproape tot personalul va fi în program redus. Am izolat părţi din clădire, ca să reducem costurile de mentenanţă, am redus costurile de întreţinere. În felul ăsta am salvat locuri de muncă”.

În 2020, pe aeroportul din Cluj-Napoca au zburat 900 de mii de pasageri, o scădere de 70 la sută faţă de 2019, când aeroportul se apropia de 3 milioane de pasageri. În aceeaşi perioadă, şi numărul de curse s-a înjumătăţit.

Pe aeroportul din Cluj-Napoca sosesc zilnic avioane aproape goale. De pildă, în cursa de la Munchen, din 110 locuri, doar 20 au fost ocupate.

Tânără: „Am fost chiar înspăimântată să văd aeroporturile din Germania, mai ales Munchen, care era foarte plin. În zona noastră, la poarta nu era nimeni”.

În 2020, cei mai mulţi oameni şi-au anulat vacanţele şi vizitele.

Bărbat: „Am zburat o dată, de Paşte. Într-un an normal călătoream cam de 60, 80 de ori pe an”.

Scăderi dramatice de trafic au fost şi pe aeroportul „Henri Coandă”.

Valentin Iordache, Compania Națională Aeroporturi București: „Vorbim de o scădere de circa 70% pe care probabil nu o vom recupera foarte curând. Dacă anul 2021 va merge peste 50%, putem să spunem că începem să devenim optimişti”.

Pe aeroportul Internaţional din Iaşi au trecut în 2019 peste un 1,3 milioane de oameni. Anul trecut, din ianuarie şi până în noiembrie, doar 450 de mii. Din această cauză veniturile au scăzut cu 62 de procente.

Elena Troia, purtător de cuvânt al Aeroportului Internaţional Iași: „Pe Aeroportul Iaşi au operat, anul trecut, trei companii pe rute externe şi alte două pe rute interne. Zboruri spre 11 destinaţii externe au fost suspendate pentru o perioadă mai mare de timp”.

Traficul aerian din 2020 a fost la acelaşi nivel ca în 1999, arată datele Cirium, o companie globală de analize pentru industria aviatică. Potrivit experţilor, doar în 2024, numărul de pasageri va ajunge la nivelul de dinainte de criza sanitară.