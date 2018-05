Tudorel Toader afirmă că românii pot fi extrădaţi din Danemarca, pentru că s-au îmbunătăţit condiţiile din penitenciare

Inquam Photos/ Octav Ganea

Tudorel Toader a postat o hotărâre a Curţii Supreme din Danemarca privind faptul că România poate fi înlăturată de pe lista ţărilor cu probleme în domeniul drepturilor omului în legătură cu spaţiile oferite deţinuţilor.

"Curtea Supremă din Danemarca a decis că 'România poate fi înlăturată de pe lista ţărilor cu probleme în domeniul drepturilor omului în legătură cu spaţiile oferite deţinuţilor. Hotărârea deblochează definitiv transferurile de deţinuţi români şi procesele de extrădare a cetăţenilor români, pe numele cărora există un Mandat European de Extrădare'", este anunţul postat de ministrul Toader, care mai precizează că hotărârea instanţei daneze datează din data de 4 mai.

Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, a cerut, pe 24 ianuarie a.c., Consiliului Europei măsuri care să permită instanţelor naţionale o expulzare mai facilă a infractorilor străini, solicitarea sa fiind făcută cu referire la cazul unor români care nu pot fi expulzaţi din Danemarca din cauza condiţiilor din închisorile româneşti, informa agenţia Reuters.

Curtea Supremă din Danemarca a decis anul trecut că patru români acuzaţi în România de trafic cu fiinţe umane nu pot fi repatriaţi, întrucât încarcerarea lor în condiţiile închisorilor româneşti ar echivala cu o încălcare a drepturilor omului.

'Pur şi simplu nu este corect ca ţări precum Danemarca să fie obligate să găzduiască infractori străini din cauza condiţiilor precare de detenţie din ţările lor', a spus Rasmussen la Strasbourg în faţa Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

'Avem nevoie de un sistem mai dur faţă de ţările care nu îşi îndeplinesc obligaţiile în materie de respectare a drepturilor omului. (...) În acelaşi timp, avem nevoie de un sistem care să nu interfereze prea mult în ţările care tratează cu seriozitate respectarea drepturilor omului', a explicat premierul danez Consiliului Europei, organism a cărui preşedinţie semestrială este asigurată din noiembrie de ţara sa.

El a anunţat în intervenţia sa că Danemarca va găzdui în luna aprilie o conferinţă ministerială sub egida Consiliului Europei, cu obiectivul de a da un 'nou imbold actualei reforme a sistemului Convenţiei Europene a Drepturilor Omului'.

Printre propunerile guvernului de la Copenhaga se va regăsi şi solicitarea ca instanţele naţionale să primească o mai mare libertate de a expulza delincvenţii străini, dar şansele ca o asemenea măsură să fie aprobată de Consiliul Europei sunt slabe, în condiţiile în care unii delegaţi au susţinut că astfel s-ar submina legitimitatea Curţii Europene pentru Drepturile Omului.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, preciza pe 25 ianuarie, pe pagina sa de Facebook, că returnarea cetăţenilor români deţinuţi în penitenciare din străinătate poate fi realizată cu garanţii scrise prin care se asigură detenţia corespunzătoare la standardele europene.

"Sunt mulţi cei ce cred că le ştiu pe toate! Returnarea cetăţenilor români deţinuţi în penitenciare din străinătate poate fi realizată în condiţiile unei garanţii scrise prin care se asigură detenţia în spaţiile corespunzătoare standardelor europene", scria Tudorel Toader.

El a menţionat că a discutat acest lucru de mai multe ori cu oficiali danezi. "În 2017 am avut trei întrevederi cu ministrul justiţiei din Danemarca, două întrevederi cu ambasadorul Danemarcei la Bucureşti, iar două delegaţii parlamentare din Danemarca au vizitat România, pe aceeaşi temă! De fiecare dată am convenit asupra faptului că le vom oferi garanţii scrise pentru detenţia în condiţii corespunzătoare, urmând să ne adreseze o solicitare scrisă în acest sens! Mă întreb oare de ce autorităţile din Danemarca preferă atitudinile critice la adresa României, în loc să ne adreseze solicitarea în scris, astfel cum am tot convenit?", a mai afirmat Tudorel Toader, în postarea sa pe Facebook din 25 ianuarie.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer