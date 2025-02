Trupele franceze, prezență „consolidată” în România, în perioada următoare. Solicitarea interimarului Bolojan către Macron

La întâlnirea cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a fost reconfirmat Parteneriatul strategic dintre cele două ţări, a precizat Ilie Bolojan, miercuri seară.

„Ne-am asigurat încă o dată că aşa cum Franţa a fost alături de România în momentele foarte importante ale ţării noastre, şi astăzi rămâne alături de noi. Am reconfirmat parteneriatul strategic cu Franţa. De asemenea, am reconfirmat încă o dată stabilitatea prezenţei militare franceze în România, la solicitarea ţării noastre. Avem un contingent important francez care contribuie alături de celelalte contingente ale ţărilor aliate, ale Statelor Unite, la securitatea ţării noastre, şi am confirmat că această prezenţă va fi consolidată în perioada următoare. Am confirmat continuarea cooperării şi dezvoltării în zona economică şi în industria de apărare, având în vedere nu doar necesităţile regionale, dar şi posibilitatea ca această industrie să fie un pol de dezvoltare în România în anii următori", a spus Bolojan, la Paris, după întâlnirea bilaterală cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a participat miercuri, la Paris, şi la întâlnirea informală organizată de preşedintele Franţei privind situaţia din Ucraina şi provocările de securitate din Europa.

