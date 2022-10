Trei rachete lansate de ruși au trecut peste Republica Moldova. „Încălcarea spațiului nostru aerian este inacceptabilă”

Potrivit agenţiei de presă britanice, trei rachete de croazieră lansate de Rusia au traversat spaţiul aerian moldovenesc luni dimineaţă.

„Trei rachete lansate de pe nave ruse din Marea Neagră asupra Ucrainei în această dimineaţă au traversat spaţiul aerian al Moldovei. Am dispus ca ambasadorul Rusiei să fie convocat pentru a oferi o explicaţie”, a scris pe Twitter ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu.

„În contextul atacurilor aeriene rusești din această dimineață asupra mai multor orașe din Ucraina, Ministerul Apărării informează că luni, 10 octombrie curent, între orele 8:33-9:02, structurile specializate ale instituției de apărare au identificat trei ținte aeriene care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Țintele respective au parcurs următoarele direcții:

1. localitățile Ciornaia -Moghilev Podolsk (Ucraina) — Rîbnița — Soroca — Moghilev Podolsk.

2. Ciornaia — Voronovka (Ucraina) — Rîbnița — Rudi (Soroca)

3. Ciornaia (Ucraina) — s. Popencu (Republica Moldova) — Cineșcăuți (Florești) — în direcția Ucrainei

Aceste ținte au fost confirmate, inclusiv de structuri responsabile din Ministerul Apărării Naționale al României și al Ucrainei. Totodată, țintele au fost observate de sistemele de monitorizare ale Întreprinderii de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian „MOLDATSA”.

Țintele prezentau pericol pentru infrastructura Republicii Moldova și, în special, pentru aeronavele civile care survolează spațiul aerian al țării.

Menționăm că Ministerul Apărării, în colaborare cu structurile responsabile din țară, monitorizează atent situația în regiune, și condamnă ferm atacurile armatei ruse asupra orașelor din Ucraina, soldate cu victime”, se arată într-un comunicat publicat pe pagina Ministerului Apărării al Republicii Moldova.

Strongly condemn the ongoing massive #Russian missile attacks on #Ukrainian cities, including #Kyiv. Brutality, terror and killing of innocent civilians must immediately stop.