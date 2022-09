Trei familii din județul Bacău au rămas fără adăpost după ce casa lor a ars într-un incendiu

Au rămas doar cu hainele de pe ei. Au fost momente de panică şi totul s-a petrecut atât de repede încât n-au mai putut salva nimic.

Cu o zi înaintea incendiului, proprietara casei împrumutase patru mii de lei, pentru un control medical al soţului ei. Când a izbucnit focul, a intrat înapoi în casă pentru a salva banii. S-a ales cu răni grave la picioare.

Angelica Mititelu, proprietara: „Am împrumutat bani înainte cu o zi pentru soţ să îl duc la control la Bucureşti, atât am apucat şi am luat buletinul, banii nu i-am mai luat au ars toţi."

Vecin: „Când am ieşit din casă era cerul roşu şi toată casa ardea. Nu ardea numai acolo, sau numai aici. Era totul o flacără."

Unul din nepoţii proprietarei a fost şi el rănit pentru că a intrat în casă, în flăcări să recupereze telefonul cu care să poată suna la 112.

Rareş Mititelu, nepotul proprietarilor: „Eu dormeam a venit şi m-a trezit. Am vrut eu să sting focul cu furtunele cu găleţile, dar nu am mai putut. Am intrat înapoi în casă după telefon ca să sun la 112.Când am ieşit afară m-a prins flacăra că deja ajunsese jos."

Vecinii au încercat şi ei să ajute, însă vâlvătaia era deja prea puternică şi nu s-au putut apropia. Toate bunurile familiei au ars.

Bogdan Marin, vecin: „Fără ajutor nu au cum. S-a mobilizat lumea a venit şi primăria mai este şi un băiat aici care se ocupă şi i-a mai ajutat. Încearcă toţi să îi ajute."

Reporter: „Ce a mai rămas?”

Femeie: „Nimic. Mi-a rămas o punguţă cu amintirile copiilor."

Nenorocirea a plecat de la un aparat de oxigen care îl ţinea în viaţă pe proprietar. Priza a fost suprasolicitată şi de acolo au pornit flăcările. Cele trei familii rămase fără un adăpost speră însă că vor fi ajutate de oameni cu suflet mare să construiască un nou adăpost pe care să îl numească ACASĂ.

