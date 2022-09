Un incendiu într-un bar de karaoke din Vietnam s-a soldat cu cel puţin 23 de morţi

Incendiul a izbucnit la etajul superior al clădirii, marţi seara, în momentul în care mai mulţi clienţi se aflau în interior.

An investigation is underway, after a fire at a karaoke bar in south Vietnam that killed 23 people and injured 11. Officials say the blaze, which broke out late Tuesday, engulfed the building and blocked emergency exits. pic.twitter.com/6zrsdojUNy