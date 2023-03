Tramvaiele vor circula în curând pe Pasajul Doamna Ghica din Capitală. Când va reveni la normal traficul rutier

De sâmbătă va fi deschisă circulaţia pentru tramvaie pe Pasajul Doamna Ghica. Traficul rutier va fi reluat din toamnă, anunță autoritățile.

„Suntem în termen. S-a finalizat montarea tablierului metalic. Conform graficului, la începutul acestei toamne o să se circule pe pod şi, începând de sâmbătă, o să circule tramvaiul, o să se reia circulaţia tramvaiului”, a anunţat, miercuri, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, conform news.ro.

Primarul a afirmat că investițiile se fac cu bani, nu „cu plânsete” și „nici cu lozinci”.

„Vreau să spun un singur lucru - lucrările de investiţii se fac cu bani, cu bani plătiţi la timp, nu se fac cu plânsete, nici cu lozinci. Am preluat o gaură în mijlocul oraşului şi conturile blocate. Mai întâi am rezolvat situaţia financiară şi după ce am avut banii, lucrurile merg cu greu, dar de la sine cumva”, a spus edilul.

Întrebat cum poate fi rezolvată situaţia aglomeraţiei din Bucureşti, întrucât pasajul rezolvă situaţia doar într-o intersecţie, primarul a afirmat că este nevoie de viziune.

„Soluţia este inelul median. Pentru inelul median, zona de aici înspre sud, avem în execuţie studiul de fezabilitate pentru zona înspre nord. Am avut hotărâre de Consiliu General şi am lăsat Primăria Sectorului 2 să facă achiziţia studiului de fezabilitate. Deci, pe tot ce înseamnă infrastructură, ca să fii serios şi să nu începi heirupis, cum s-a întâmplat cu podul ăsta, ca să fii serios trebuie să parcurgi mai mulţi şi durează”, a spus Nicușor Dan.

Primarul a afirmat că fostei administraţii i-au lipsit viziunea şi banii pentru a face aceste lucruri.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 29-03-2023 12:03