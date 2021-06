O avocată de 26 de ani, însărcinată, a murit după ce a căzut de la etajul 6, în blocului iubitului ei

O tânără avocată din Iaşi, în vârstă de 26 de ani, însărcinată, a murit în condiţii suspecte. Tânăra a căzut de la etajul 6 al blocului în care locuia iubitul său – de profesie şi el avocat.

În zadar au încercat medicii să-i repornească inima. Din cauza traumelor extrem de grave, victima nu a avut nicio şansă de supravieţuire. Anchetatorii au deschis un dosar penal de ucidere din culpă în REM, adică cercetează faptele fără a incrimina vreo persoană - şi încercă să descopere cum a fost posibilă tragedia.

Tânăra în vârstă de 26 de ani, avocat stagiar în Baroul Iaşi, era în apartamentul iubitului ei, în vârstă de 39 de ani, în noaptea în care s-a petrecut nenorocirea. Femeia, însărcinată în 8 săptămâni, a fost găsită în spatele blocului, în zorii zilei după ce a căzut pe o fereastră a apartamentului aflat la etajul 6.

Imediat au ajuns acolo mai multe echipaje cu medici şi poliţişti, însă tânăra suferise leziuni foarte grave şi nu a mai putut fi salvată.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iaşi: "Stopcardio-respirator cu fracturi multiple torace şi membre, inclusiv deschise, s-a făcut resuscitare deşi era stop din traumă, s-a încercat readucerea activităţii cardiace din păcate nu s-a reuşit".

Procurorii încearcă să stabilească ce s-a întâmplat acolo, mai ales că în bloc s-au auzit ţipete şi gălăgie înaintea incidentului- spun vecinii.

Vecină: "Țipetele domnişoarei, aşa m-am trezit în ţipete şi m-am uitat la ceas. Nu mi-am dat seama din cauza clădirii din faţă, avem senzaţia că se aud de jos. Peste 20 de minute am deschis geamul şi am văzut fata, atunci am avut un şoc, m-am blocat, foarte sumar îmbrăcată, nu ca şi cum ar fi venit de pe stradă".

Vecină "Era 2-2:30 când am adormit, până în ora aceea s-au mai auzit zgomote pe terasă, dimineaţă m-am dus la piaţă şi am văzut mănuşile pe jos, văzusem sânge pe jos".

Joi, tânăra va fi condusă pe ultimul drum. Cazul a fost preluat iniţial de procurorii Parchetului Tribunalului Iaşi. Dată fiind însă profesia celor doi parteneri, dosarul a fost declinat Parchetului Curţii de Apel Iaşi.