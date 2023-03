Titlurile de stat „Fidelis” pot fi cumpărate începând de luni. Ce dobânzi oferă

Prima emisiune „Fidelis” din 2023 vine cu o dobândă de 6,7%, pentru titlurile cu maturitatea la un an. Iar donatorii de sânge, au o ofertă și mai bună.

Titlurile de stat „Fidelis” pot fi cumpărate începând de luni de la patru bănci alese de Ministerul de Finanțe. Sunt emise atât în lei cât și în euro, pot fi tranzacționate la bursă și răscumpărate înainte de termen, fără a pierde dobânda acumulată.

Până pe 28 martie, este în derulare și subscripţia pentru titlurile TEZAUR, care oferă o dobândă de 7,2% pe un an.

„Deocamdată mi se pare cea mai bună variantă. Am depus mai multe titluri și pe un an și pe doi.”

(..)

„Am băgat la bancă pe termen și mi-a dat un Euro. Și și din ăia mi-a luat la un an de zile. Și așa că asta e soluția cea mai bună, zic eu!” spun depunătorii.

Anul trecut, dobânda pentru titlurile de stat a crescut spectaculos, de la 4,5 la sută în februarie, la 8,7 la sută în noiembrie. Acum, tendința s-a schimbat.

Robert Croitoru, consultant fiscal: „Situația economică puțin s-a relaxat, nu mai există acea tensiune, pe un trend descendent al inflației și dobânda la titlurile de stat a urmat același trend.”

Inflația prognozată va fi de 7%

De altfel, Banca Națională a prognozat o inflație de 7% la sfârșitul acestui an, după ce a revizuit mult, în scădere, estimările anterioare. Investiția în titluri de stat asigură, așadar, conservarea economiilor și nu creșterea lor.

Oana Gonțea, Agenția de Administrare Fiscală Brașov: „Oamenii sunt încă interesați de a investi în aceste titluri de stat, deoarece dobânda obținută din această formă de investire este neimpozabilă.”

Statul se împrumută tot mai mult de la oameni. Dacă în 2020, s-a îndatorat cu 6,5 miliarde lei, anul trecut suma a crescut de aproape 3 ori, până la 18 miliarde de lei.

În această primăvară, Ministerul de Finanțe are o ofertă specială adresată donatorilor de sânge, care beneficiază de o dobândă preferențială de 7,7% la titulurile „Fidelis” pe un an. Dan Rădulescu, un inginer din Braşov, tocmai a ieșit de la centrul de transfuzii, unde merge de 4 ori pe an.

Dan Rădulescu, donator de sânge: „În titluri de stat nu am mai învestit, am investit în alte clase de active, dar acuma, cu dobânda asta, sună bine”.

Donatorii mai au un avantaj! Pentru ei, suma minimă de subscripţie e de 500 de lei, adică de 10 ori mai mică decât pentru restul cetăţenilor. Trebuie doar să prezinte dovada că au donat după data de 30 septembrie 2022 și până în momentul achiziției titlurilor de stat.

Dată publicare: 24-03-2023 19:52