Harta pe județe a investițiilor în titluri Tezaur emise de Guvernul României. Cât de profitabil este să împrumuți statul

În prima lună a acestui an investitorii au cumpărat titluri de stat Tezaur în valoare de circa 850 de milioane de lei, cele mai multe titluri fiind achiziționate în zona București-Ilfov.

La începutul acestui an Finanțele a lansat o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur, cu dobânzi de până la 8% pe an în cazul unei maturități totale de trei ani, banii urmând să fie folosiți pentru acoperirea deficitului bugetar.

Nivelul de 8% pe an, în condițiile în care, spre diferență de veniturile din dobânzi bancare cele din dobânzile la titluri de stat nu sunt impozabile (deci un plus de 10% din dobânda acumulată) este la nivelul superior sau chiar ușor peste ofertele curente ale băncilor comerciale la depozitele în lei, oferte care la nivelul superior se află la 7-8,2% pe an.

Mai jos, harta investitorilor în titluri de stat Tezaur, după valoarea titlurilor de stat cumpărate

Între 3 – 23 februarie 2023 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar pe numele investitorului. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;

Între 3 – 24 februarie 2023 de la unitățile Trezoreriei Statului;

Între 3 – 23 februarie 2023 în mediul urban și 3 – 22 februarie 2023 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A, după cum precizează ministerul de resort.

Mai jos, harta investitorilor în titluri de stat Tezaur după numărul de titluri de stat cumpărate

Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 15-02-2023 18:06