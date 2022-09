Ținute spectaculoase la Milano Fashion Week. Armani, Prada și Maison Margiela, printre vedetele podiumului | GALERIE FOTO

Știrile PRO TV vă prezintă o GALERIE FOTO cu cele mai spectaculoase ținute prezentate la Milano Fashion Week 2022.

New York, Londra, Paris sau Milano, o suită a „săptămânii modei” care abia s-a încheiat

Milano Fashion Week are loc de două ori pe an: toamna/iarna și primăvara/vara. În acest an, ediția de primăvară/vară a avut loc în perioada 20-26 septembrie.

Prezentările de modă au loc în diferite locații ale orașului, toate ușor accesibile cu transportul public din Milano. Una dintre cele mai importante locații este o zonă multifuncțională de aproximativ 1.800 de metri pătrați numită Le Cavallerizze. Le Cavallerizze este aproape de centrul orașului Milano, conform Milan Public Transport.



Diversitate și extravaganță în noile colecții ale celor mai cunoscuți designeri vestimentari



Joi, 22 septembrie 2022, a fost o zi marcată de un spectacol al colecțiilor grandioase, de la romantismul celebrei case de modă Max Mara pe Riviera și minimalismul grandios al lui Prada, până la un spectacol de culoare al MM6 și o ovație la adresa lui Emporio Armani.

Kim Kardashian, apariție spectaculoasă la Milano Fashio Week

Casa de modă Dolce & Gabbana a făcut echipă cu starul american Kim Kardashian la Săptămâna Modei de la Milano.

Sâmbătă, casa de modă de lux din Italia și-a prezentat cea mai recentă colecție de haine pentru femei.

Pe ecranul din spatele podiumului pe care au defilat modelele D&G a apărut un videoclip în care Kim Kardashian se înfrupta dintr-o porție de spaghete, scrie BBC.

Modelele au defilat purtând rochii marca D&G, corsete-bijuterie, topuri cu pantaloni strâmți cu talie înaltă și rochii strălucitoare sau transparente. Fustele erau lungi și subțiri, în timp ce blugii erau rupți sau împodobiți. Unele modele au purtat la gât chokere pe care scria „KIM” sau „LOVE”.

Paleta de culori folosită în vestimentația modelelor a fost compusă în principal din negru, alb, argintiu strălucitor și imprimeu leopard.

Kardashian, îmbrăcată într-o rochie neagră strălucitoare, a încheiat evenimentul #CiaoKim salutând publicul alături de designerii Dolce & Gabbana.

Dată publicare: 26-09-2022 15:17