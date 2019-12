Testul prin care verificăm dacă brânza este de calitate. Cum ne păcălesc comercianții

Calitatea brânzei de pe piaţa românească a fost intens dezbătută după semnalul de alarmă tras de un reprezentant al Asociaţiei Patronale din Industria Laptelui, care a arătat că nu întotdeauna oamenii cumpără ce este specificat pe etichetă.

Daniel Botănoiu, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, a îndemnat consumatorii, într-o postare pe Facebook, să fie mai atenți atunci când vor să cumpere brânză, existând câteva indicii clare prin care își pot da seama de calitatea brânzei.

Potrivit lui Daniel Botănoiu, o brânză produsă exclusiv din lapte își menține fermitatea, nu se dizolvă la fierbere, este onctuoasă și se transformă în cremă dacă o freci între degete.

Cum se testează brânza

El explică şi care sunt aspectele esentiațe de care trebuie ținut cont atunci când doriți să cumpărați brânza:

Culoarea brânzei

Brânza de oaie nu este albă, cum este cea de vacă, ci are o tentă gălbuie, căci laptele de oaie este mai gras decât cel de vacă;

Aspectul brânzei

Brânza din lapte are orificii de aer în interior și nu are consistența pe care o are untul.

Testul pentru a vedea calitatea brânzei

Dacă este pusă la desărat, brânza din grăsimi vegetale se înmoaie, cea din lapte își menține fermitatea.

La fierbere, brânza din lapte nu trebuie să se dizolve.