Temperaturi de primăvară cu o maximă de 16 grade în sudul țării. Parcurile și muzeele s-au umplut

În miezul iernii, vremea ne-a adus temperaturi de primăvară cu o maximă de 16 grade în sudul țării. Parcurile și muzeele din marile orașe, dar și faleza de la malul mării s-au umplut de oameni dornici de plimbare.

Cei care au condiție fizică au ieșit să alerge în aer liber, inspirați de soarele generos și de aerul cald. Episodul de vreme bună nu durează însă prea mult.

La malul mării, mii de oameni s-au adunat să admire spectacolul valurilor şi al pescăruşilor.

Tânără: "Am fugit un pic de nebunia din Bucureşti să ne liniştim, să luăm o pauză. Chiar sunetul valurilor ne ajută. O libertate, pur şi simplu".

Şi în Bucureşti a fost o zi frumoasă, aşa că mulţi au renunţat la hainele groase.

Tânăr, în parc: "O primăvară uşoară, cam aşa. E mult mai cald decât acum o săptămână, două, când nu puteai să stai afară aşa. Se simte căldura".

Curajoşii au alergat în pantaloni scurţi pe lângă zăpada netopită încă. Alţii s-au plimbat cu bicicleta sau trotineta pe alei.

În Capitală am avut o vreme de primăvară, soare cu nori şi 13 grade la prânz - mult mai cald decât ar fi normal în această perioadă. Minunea nu durează însă prea mult, pentru că de săptămâna viitoare se răceşte şi revin ninsorile şi lapoviţa în toată ţara.

Cozi au fost şi în fața muzeelor. Cel mai vizitat a fost Muzeul Antipa.

Vizitator: "Am scos copilul să îl plimbăm şi pe el. Să vadă, că nu l-am dus niciodată. Mai ieşim din casă.”

Şi la Cluj, oamenii au ieşit la plimbare în parcuri, iar alţii, la o şedinţă foto după cununie.

Mire: "E plăcut, faţă de zilele anterioare. Mult mai bine."

Mireasă: "Şi este o zi specială, cu dublă aniversare: ziua soţului şi sărbătorirea căsătoriei."

La Iaşi erau 10 grade la prânz.

Tătic: "Este foarte frumos şi am profitat de prognoza pe care am văzut-o acum câteva zile. Noi suntem din Constanța şi am făcut un city break la Iaşi”.

De săptămâna viitoare, temperaturile vor reveni la normalul acestei perioade.