Tatăl din Constanța care și-a ucis fiica de 14 ani a fost condamnat. Ultimele clipe ale fetei

Bărbatul din comuna Săcele, județul Constanța, care și-a ucis fiica de 14 ani după ce i-a injectat o substanță necunoscută, a fost condamnat miercuri la 16 ani de închisoare.

Surse din anchetă spun că tatăl i-ar fi injectat fetei o substanţă chimică, însă nu aceasta a fost cauza morţii. Victima avea urme de violenţă în jurul gâtului. Când a realizat ce a făcut, bărbatul de 47 de ani a vrut să-şi ia viaţa și a ajuns în stare gravă la spital.

”Victima a murit sugrumată. Înțepăturile din jurul gâtului nu au nicio relevanță judiciară, nici medico-legală. Sunt superficiale. Nu au produs niciun efect în organismul acesteia. Inculpatul susține că a asistat la momentul în care ea s-a sinucis prin injectarea unei substanțe otrăvitoare”, a declarat prim-procurorul Gill Julien Grigore Iacobici, de la Parchetul Tribunalului Constanța, conform ZiuaConstanta.ro.

Fata de 14 ani nu a mers pe 18 ianuarie 2019 la şcoală, ci a rămas acasă cu tatăl ei, care nu avea de multă vreme un loc muncă. Familia avea dificultăţi financiare pentru că doar mama aducea bani în casă. Când au venit de la şcoală cei doi fraţi mai mici ai fetei au găsit-o moartă şi şi-au sunat imediat mama care era la lucru.

Tatăl fetei le-a povestit anchetatorilor ce s-a petrecut în locuința familiei.

„Când cearta dintre noi se aprinsese, aceasta îmi adresa cuvinte jignitoare și a sărit la mine să mă bată, împrejurare în care eu m-am enervat și pierzându-mi cumpătul, am prins-o cu amândouă mâinile de gât și am strâns-o cu putere și deodată am constatat că nu mai mișcă, Dându-i drumul din mâini, aceasta a căzut la sol între cele două paturi dormeză ce se aflau în cameră”, a declarat inculpatul, conform sursei citate.