Târgurile de Crăciun din Sibiu şi Craiova și-au deschis porțile. Sute de oameni au fost cuprinși de magia sărbătorilor

Brazi imenși, patinoare, roți panoramice, atelierele lui Moș Crăciun, căsuțele cu cadouri - nimic nu lipsește din tabloul de sărbătoare. Desigur, în mulțime și-a făcut vineri seară apariția și Moșul!

Peste 2 milioane de beculețe s-au aprins vineri seară, la Craiova. La Târgul de Crăciun de anul acesta, în centrul atenției este Crăiasa Zăpezii. Iar decorațiunile impresionante, bradul uriaș și personajele de poveste completează perfect atmosfera.

Mihai Toma, turist: „Din Pitești am venit aici, cred ca e al treilea an in care venim, e un târg de Crăciun foarte frumos."

Reporter: De unde sunteți?

Oana Maier, turistă: „Din Dâmbovița. E minunat, le-am spus la colegii de serviciu că nu trebuie să rateze."

Târgul din Bănie i-a impresionat inclusiv pe turiștii străini.

Turiste: „Eu sunt din Macedonia, Ucraina, Mexico, Ecuador. Este magic, la noi nu este așa. Aici este wow îmi place foarte mult.”



Și la Sibiu, piața din centrul orașului a prins aseară culoare.

În piață tronează un brad care are 24 de metri înălțime și 5 mii de globuri.

Răducu: „Am stat cam de 7 ori ca să se dea niște oameni. M-am descurcat, am lăsat trenul să meargă singur.”

Reporter: Moșul vine anul ăsta?

Răducu: „Da.”

Nu lipsește atelierul lui Moș Crăciun, iar căsuțele comercianților sunt pline cu decorațiuni, dulciuri și cadouri. Pentru amatorii de piruete pe gheață, este deschis și patinoarul.

E drept, nu a nins, dar au fost fulgi de zăpadă - virtuali!

Turiști: „Nu-mi vine să cred, e magic aici, m-am plimbat cam 30 de minute, sunt șocat cât de frumos e acest loc. Eu, personal, sunt în mijlocul unei povești!”

Femeie: „Târgul de Crăciun e minunat aici în fiecare an și ne poartă spre copilărie. Cu siguranță este o cale de evadare din realitate și să te bucuri cu cei mici, cu familia, e tare frumos!"

La această ediție, care a ajuns la numărul 16, târgul se extinde până în curtea Palatului Brukenthal.

Andrei Drăgan Răduleț, organizator târg de Crăciun: „Avem o noutate și se numește Crăciun la palat. Avem 113 căsuțe plus încă aproximativ 7 photo points, tot felul de locuri instamagbile."



Și târgul de la Sibiu, și cel de la Craiova vor fi deschise până pe 2 ianuarie.

