Târg de deserturi spectaculoase la Londra. Ce tort a câștigat competiția | GALERIE FOTO

În ciuda aspectului un pic sinistru, organizatorii dau asigurări că sunt absolut delicioase.

Cu rolele de copt pregătite, cofetarii amatori și profesioniști din întreaga Europă au dat frâu liber imaginației. Unul se laudă cu acest dovleac în descompunere. Alt maestru a realizat un tort inovator, pe un platou rotativ, cu vampiri, monștri Frankenstein și mumii.

Eric Lanlard, maestru patiser: „Anul acesta, la Cake and Bake Show, tema concursului a fost „Halloween" și am fost uimit de calitate. De la an la an, participanții sunt tot mai buni pentru că învață din tot felul de tutoriale și apar tot mai multe tehnici noi".

Nu toți cofetarii și-au folosit latura întunecată a personalității pentru a impresiona publicul.

Una dintre piesele de rezistență este untort uriaș ce îl înfățișează pe ursulețul Paddington, un personaj îndrăgit de regretata regină Elisabeta a II-a. Cântărește nu mai puțin de 40 de kilograme și a fost realizat din ciocolată.

Giles Perry, organizator: „Am vrut să facem ceva în semn de omagiu. Tortul „Paddington" are în prim-plan un personaj care le trezește multora amintiri și ne-am gândit că ar fi un detaliu drăguț pentru a marca un moment din viața regretatul nostru monarh".

Silvia se numără printre cofetarii lăudați de juriu. Un desert realizat cu migală timp de o lună i-a adus un premiu de 1.000 de lire sterline. Mai greu a fost cu transportul, pentru că a trebuit să îl aducă din Polonia.

Silviya Jankowski, câștigătoarea competiției: „Am început să sunăm de la un manager la altul și, în cele din urmă, un tip foarte drăguț mi-a spus că se poate. Era pentru prima dată când compania Polish Airlines se confrunta cu o astfel de situație, să aducă un astfel de tort în avion. "Pentru tine facem un compromis", mi-au spus, astfel încât să îl poți avea lângă tine. Drept urmare, una dintre cărțile de îmbarcare a fost pentru mine și o alta a fost pentru tort".

Târgul de la Londra a inclus, de asemenea, demonstraţii şi lecţii de gătit susţinute de cofetari cunoscuți, ori de câştigătorii unor show-uri culinare din Marea Britanie.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 25-10-2022 08:03