Sute de studenți străini blocați în România din cauza pandemiei. Cum reușesc să se întrețină

Pandemia a blocat la noi în ţară sute de studenţi străini care, din cauza restricţiilor de zbor, nu au mai putut să se întoarcă acasă. Forţaţi de împrejurări mulţi au fost nevoiţi să-şi caute de lucru.

Aşadar în această vară putem să îi întâlnim în hoteluri, pe terase sau pe plajă. Sunt din Republica Moldova, dar şi din Camerun, ori Africa de Sud.

Toure are 33 de ani şi este din Guineea Franceză. Pandemia l-a prins la studii, la Ştiinţe Politice, în Bucureşti. Cum zborurile au fost anulate, acum s-a angajat pe plaja unui hotel din Mamaia.

Toure, student: "Cu prietenii la muncă toate merge bine. Toată ţara a închis frontierele, nu poţi să ajungi acolo, nevoit să stau aicea, când toate se vor termina, e bine, pot să merg. "

Valentina este din Camerun şi studiază la Piteşti. Ca să reziste în aceste luni a acceptat un post de cameristă la un hotel de trei stele.

Valentina, studentă: "De când a început pandemia eu am avut intenţia de a mă întoarce acasă, în Camerun, dar când a început să se prelungeacsa durata pandemiei, eu am rămas. Frontierele sunt închise şi decât să stau acasă, am zis să profit şi să mă angajez la acest hotel."

Angajatorii le oferă studenţilor străini, pe lângă salariu, cazare, dar şi trei mese pe zi.

Lahme Bolat, manager hotel: "Au nevoie de permis de şedere, permis de muncă, sunt angajaţi cu 4 ore. Le oferim cazare, masă, salariile încep de la 2.500-27.00 lei depinde de locul de muncă. Chiar apreciază, apreciază tot ceea ce le oferim. Sunt cu zâmbetul pe buze, e altceva. "

Studenţii din Republica Moldova s-ar putea întoarce acasă, însă ar fi nevoiţi să stea în carantină acolo. Drept urmare le surâde mai mult ideea de a lucra vara aceasta la mare.

Vasile Cataraga, student: "Faci bani buni, bani pe care în timpul anului universitar sau ca student la sigur nu-I faci. Dacă eşti bun şi lucrezi toată vara îţi permiţi câteva zile bune în Grecia. Ca pizzer ai putea să câştigi cel puţin 5-6 mii de RON lunar şi eu zic că pentru un student îi perfect."

Adrian Sila, student: "Ne-am decis că oricum nu-i sens să te duci acasă, să stai 2 săptămâni în carantină, să stai pe banii părinţilor când poţi face şi aici bani foarte buni care părinţii nu pot să ţi-I ofere pe timpul lunii. Şi oricum îţi faci banii pe vara ca să trăieşti tot anul."

Alexandru Sautner, proprietar restaurant: "Sunt nişte băieţi foarte ascultători, sunt umili, muncitori sunt punctuali."

Potrivit autorităţilor, numai pe litoral sunt câteva sute de studenţi străini care urmează cursurile universităţilor din toată România.