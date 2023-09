Sute de oameni din Cluj-Napoca au învățat să acorde primul ajutor. "Mi-am dorit să particip la un astfel de curs"

În Cluj-Napoca, la maratonul resuscitării, mulți dintre ei și-au dat seama cât de important este să fii pregătit pentru o situație de urgență.

Cei mici au fost fascinați de echipamentele pompierilor, așa că nu au ratat ocazia să se urce în autospeciale sau să testeze furtunurile cu care sunt stinse incendiile.

Folosind manechine speciale, oamenii care au trecut prin Parcul Central din Cluj-Napoca au învățat cum se face corect resuscitarea.

Bărbat: „Nu am făcut niciodată și tot mi-am dorit să particip la un curs. Nu am știut să dau, dar am luat victimele cu mașina”.

Tânără: „Dacă nu știe nimeni, stați și vă uitați. Și poate muri cineva”.

Mămică: „Orice curs de prim-ajutor ajută. Că e mic, că e adult, nu e niciodată prea târziu. Sunt foarte entuziasmați. Chiar și-au depășit limitele”.

Oamenii au mai aflat modul în care se folosește un defibrilator sau ce trebuie să facă atunci când cineva se îneacă.

Dan Curta, medic coordonator SMURD CLUJ: „Trebuie să știți că în maxim zece minute celulele nervoase private de oxigen mor, iar rolul primului ajutor este esențial. Dacă nu încercăm să facem un masaj cardiac, să apelam la o defribrilare precoce, șansele de supraviețuire scad vertiginos”.

Copiii pasionați de munca pompierilor s-au cățărat în autospecialele de intervenții, în barca gonflabilă și au învățat cum să stingă flăcările.

Andrei Biriș, purtător de cuvânt ISU CLUJ: „Avem și ateliere adresate celor mici pentru a încerca câteva lucruri care pot să-i atragă spre meseria de pompier”.

O mie de oameni au participat, în acest weekend la a zecea ediție a maratonului resuscitării.

