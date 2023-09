Disperarea unei mame al cărei fiu cu ADHD a fost refuzat de mai multe școli din Cluj. „Îmi spun că nu-l pot lua”

Femeia susține că nu este acceptat în școlile cu regim normal, deși are recomandări medicale care încurajează acest lucru. Reprezentanții Inspectoratului Școlar anunță că vor face verificări în acest caz.

Femeia povesteşte că problemele au început încă de anul trecut, când copilul era în clasa a VI-a și venea de la ore necăjit de ce se petrecea în clasă. Tot atunci, mama spune că ar fi fost contactată de directoarea școlii care i-a sugerat să mute copilul la o școală specială.

Reporter: „Medicul v-a spus că poate învăța la o școală normală?”

Jakab Ildiko, mamă: „Da, de asta mi-a dat și hârtia pe care mi-a dat-o să găsim o școală unde să poate merge copilul fără probleme și să nu mai existe discriminarea asta că copilul este bolnav să fiu sunată să îmi iau copilul să îl mut din școală.”

Femeia mai susține că a încercat la două școli să găsească sprijin însă a fost refuzată când spunea că băiatul are un deficit de atenție și hiperactivitate.

Jakab Ildiko, mamă: „Școlile pe care le-am contactat îmi spun că copilul nu este de școala respectivă, că nu-l pot lua și nu am primit nici eu mai multe informații, numai că nu-l poate lua. Nu mai știu ce să fac, am fost la Inspectoratul Școlar, am solicitat să mă ajute, nu am primit niciun răspuns. Acum eu stau că începe școala și unde duc copilul la școală.”

Specialiștii spun că cei mici diagnosticați cu ADHD pot fi integrați în învățământul de masă dacă sunt respectate o serie de condiții, mai ales dacă există și recomandări medicale în acest sens.

Lenke Iuhoș, psiholog: „Studiile arată că sunt rezultate foarte bune în cazuri în care copiii sunt integrați și ajutați pentru a se integra în astfel de medii. Normal, depinde foarte mult și de numărul copiilor din clasă, depinde foarte mult cumva și de grupul în care se va integra copilul. E foarte important ca acest copil să poată să se dezvolte și acesta se poate integra ușor.”

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Cluj au transmis că verifică acest caz însă decizia pentru primirea copilului la școală este de competența conducerii unităţii respective.

