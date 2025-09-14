Sute de civili s-au "înrolat" într-o întrecere plină de adrenalină, la Iași. Participanții au testat antrenamentul militar

14-09-2025 | 08:32
antrenament militar iasi

Curajul și rezistența au fost puse la încercare, sâmbătă, la Iași. Peste 200 de civili s-au "înrolat" într-o întrecere plină de adrenalină, noroi și obstacole spectaculoase, sub stricta supraveghere a militarilor de la "Lupii Negri".

Mariana Apostoaie

Cu ranița în spate, care cântărea 10 kilograme pentru bărbați și 5 pentru femei, participanții la „Marșul Lupilor Negri” au avut de trecut obstacole inspirate din pregătirea militarilor.

Reporter: „Cum s-a simțit ranița în spate?”

Bărbat: „La primii 5 km ușor, după aia a început să se simtă, în loc de 10, se simțeau 20.”

Reporter: „Cel mai greu lucru pe care trebuia să îl faceți?”

Bărbat: „Târâș sub camioane.”

Femeie: „Dacă știi cum să îți gestionezi ritmul, pe tot parcursul traseului, nu simți greu.”

Femeie: „Am fost și anul trecut, anul trecut a fost palpitant, că a fost ploaie.”

Lt. col. Cristian Mihoci, comandantul Batalionului 151 Infanterie Războieni: „Traseul a fost structurat pe două părți. Prima parte a fost un traseu de rezistență fizică și psihică, pe o distanță de 10 km. A doua parte a traseului constă în sector cu obstacole, în care fiecare concurent și-a etalat abilitățile de cățărător, de a merge târâș pe sub diferite mijloace, echipamente militare.”

Competiția a fost și o lecție de camaraderie.

Sergent Bogdan Ciochină, militar "Lupii Negri": „Noi vrem să împărtășim lucrul ăsta cu civilii, să le arătăm ce înseamnă o viață de militar. Este o mică parte din ceea ce face un militar pe parcursul pregătirii lui.”

"Marșul Lupilor Negri" este organizat de 6 ani de Batalionul 151 Infanterie "Războieni".

Sursa: Pro TV

