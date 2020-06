Sute de angajați ai companiei aeriene Delta, diagnosticați cu Covid-19. 10 dintre ei au murit

Sute de angajați ai companiei aeriene americane Delta Air Lines au fost diagnosticați cu Covid-19, iar 10 dintre aceștia au decedat, scrie Newsweek.

Potrivit unui transcript al ultimei ședințe a acționarilor companiei, ținută prin telefon în data de 18 iunie, directorul executiv Ed Bastian a spus că: „Avem aproximativ 500 de angajați care au fost testați pozitiv pentru Covid-19. Majoritatea s-au vindecat. Din păcate, am pierdut 10 angajați. Am anunțat recent că ne vom testa toți angajații. Am început săptămâna aceasta în Minneapolis cu teste de sânge, pentru a afla dacă au fost deja expuși bolii și au dezvoltat anticorpi, precum și teste active, care ne vor spune dacă sunt infectați.”

Potrivit directorului companiei, 90.000 de angajați ai companiei vor fi testați.

Nu este clar dacă printre angajații infectați se numără și membri ai echipajelor de bord. Cea mai mare parte a angajaților companiei Delta sunt însoțitori de bord, piloți sau angajați din aeroporturi, în timp ce mai puțin de 10.000 lucrează în partea administrativă.