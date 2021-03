Surpriza de care a avut parte un șofer de TIR, în Vama Nădlac. Ce a descoperit în remorcă. „Am auzit ceva zgomote”

Un șofer de TIR din Prahova a avut parte de o surpriză vineri dimineață, în Vama Nădlac. Acesta a povestit că a descoperit cinci imigranți în remorcă, după ce a oprit într-o parcare, scrie observatorulph.ro.

„Aseară am ajuns în vama Nădlac, având o cursă în Europa de Vest. Pentru că îmi expirase timpul de condus, am oprit într-o parcare foarte aproape de vamă. Pe la 4 dimineața, mi s-a părut că am auzit ceva zgomote, iar când s-a luminat de ziuă și am verificat remorca am dat peste cinci imigranți” a spus bărbatul.

Acesta a chemat imediat autoritățile române, care au demarat procedurile legale.

„Din câte am înțeles era vorba de tineri din Libia, care doreau să ajungă în Germania. Nu au fost violenți, dimpotrivă mi-a fost chiar milă de ei”, continuat bărbatul.