Potrivit Brigăzii Rutiere, având în vedere producerea unei surpări în partea carosabilă, pe Şoseaua Mihai Bravu nr. 307, a fost restricţionat traficul pe Şoseaua Mihai Bravu de la Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu.

În acest context, s-a impus intervenţia imediată a Companiei Municipale Termoenergetica, fiind afectată o porţiune de aproximativ 1 metru pătrat pe Şoseaua Mihai Bravu, în proximitatea intersecţiei cu Bulevardul Camil Ressu.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să evite zona pe durata efectuării intervenţiei, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.